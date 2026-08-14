Nadir bir genetik hastalıkla mücadele eden Belçikalı fenomen Michiel Vandeweert hayatını kaybetti

Nadir bir genetik hastalıkla yaşama deneyimini sosyal medyada paylaşan Belçikalı influencer Michiel Vandeweert hayatını kaybetti.

Michiel Vandeweert, küçük yaşta teşhisi konulan progeria (Hutchinson-Gilford progeria sendromu) hastalığı sebebiyle 28 yaşında yaşamını yitirdi.

VÜCUDUN HIZLA YAŞLANMASINA NEDEN OLAN BİR HASTALIK

Vücudun olağan dışı bir hızla yaşlanmasına neden olan bu ilerleyici hastalık son derece nadir görülüyor ve tarihsel olarak yaşam süresinin ciddi ölçüde kısalmasıyla ilişkilendiriliyor. Hastalığın şu anda bilinen kesin bir tedavisi yok.

HASTALIKLA İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMUŞTU

Michiel'in hikayesi, sosyal medya paylaşımları ve belgesellerdeki görünümü sayesinde binlerce kişiye ulaştı. Progeria ile yaşam deneyimini ve hayata bakışını açıkça paylaşarak, hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmuştu.

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Vandeweert, geride ailesini, arkadaşlarını ve hayat yolculuğunu takip eden büyük bir destekçi topluluğu bıraktı.

Michiel Vandeweert, Belçika futbol kulübü KRC Genk'in tutkulu bir taraftarıydı. Kulüp de ölümünün ardından kendisini anarak Michiel'i hayata pozitif yaklaşan, ilham veren ve Genk'e sadık bir taraftar olarak nitelendirdi.

Kulüple olan bağı, cenaze töreninde de özel bir anlam taşıyacak. Cenazesinin gelecek hafta KRC Genk'in stadında düzenlenmesinin planlandığı ve törenin kendisine veda etmek isteyen herkese açık olacağı bildirildi.

KRC Genk Toplum İlişkileri Başkanı, törenin kulübün tarihinde ilk kez saha içerisinde bir cenaze töreni düzenlenecek olması nedeniyle de bir ilk olacağını söyledi.

Michiel 28 yaşındaydı.