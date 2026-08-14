Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi: Fred!
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:32 Güncelleme:
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı...
Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
2023 yazında Manchester United'dan 9.74 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sambacı yıldız, 129 maçta 9 bin 258 dakika süre aldı ve 12 gol - 21 asistlik katkı sağladı.
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