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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi: Fred!

        Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi: Fred!

        Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı...

        Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fred'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        2023 yazında Manchester United'dan 9.74 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sambacı yıldız, 129 maçta 9 bin 258 dakika süre aldı ve 12 gol - 21 asistlik katkı sağladı.

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