MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Yunus, Osimhen.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Peralta, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Fredy, Karlsbakk, Kyziridis, Ramirez.
LİGDE İÇ SAHADAKİ SON 35 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.
HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.
İLK RANDEVU
Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.
Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.
5 HAZIRLIK MAÇINDA 1 GALİBİYET
Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken; Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak sahasında Villarreal'e 2-1 boyun eğdi.
Galatasaray bu süreçte kalesinde 11 gol görürken, 9 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
UĞUR UÇAR İÇİN DUYGUSAL MAÇ
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıkacak.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı terlettiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyeli olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı büyük sakatlık Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.
Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.
Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımda top koşturduğu Galatasaray olacak.
GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak Süper Lig maçı, bu akşam saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetirken, karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.