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        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı, İran'a uyguladıkları ablukayı "süresiz" sürdürebileceklerini söyledi

        ABD Savunma Bakanı, İran'a uyguladıkları ablukayı "süresiz" sürdürebileceklerini söyledi

        ABD Savunma Bakanı, ABD ordusunun İran'a uyguladığı ablukayı sürdürmek amacıyla bölgedeki deniz kuvvetleri varlığını "süresiz olarak" sürdürebileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a "süresiz" abluka mesajı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğini belirtti.

        ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hegseth, çok uluslu bir tatbikatın kapanış töreni için gittiği Panama'da İran'a yönelik deniz ablukası hakkında gazetecilere konuştu.

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        Hegseth, ABD ordusunun İran'a uyguladığı ablukayı sürdürmek amacıyla bölgedeki deniz kuvvetleri varlığını "süresiz olarak" sürdürebileceğini belirterek, "ABD Donanması ablukayı süresiz olarak sürdürebilir. Çünkü gemileri şimdiye kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi dönüşümlü olarak görevlendirip geri çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İran'a yönelik ablukanın belirli bir süre sınırı olmadığını vurgulayan Hegseth, ablukanın "gerektiği sürece" devam edeceğini yineledi.

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