Oak Caddesi'nin Sonu sinemada, Ölü'n Bizi Ayırana Dek sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta kültür sanat takvimi yine dopdolu… Beyazperdede iki dikkat çekici yapım sinemaseverlerle buluşuyor.

Anne Hathaway ve Ewan McGregor’un başrollerini paylaştığı Oak Caddesi’nin Sonu, gizemli bir kozmik olayın ardından dünyaları değişen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Andrew Scott ve Brendan Fraser’ın başrollerini paylaştığı Fırtınadan Önce, Normandiya Çıkarması öncesinde hava koşullarıyla ilgili kritik kararı vermek zorunda kalan Müttefik liderlerinin gerilim dolu mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

SAHNE SANATLARI

Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan’ın rol aldığı Ölü’n Bizi Ayırana Dek, boşanmaya karar veren bir çiftin, kutlama gecesinin ardından kendilerini bir cinayet gizeminin ortasında bulmasını konu alıyor. Eğlenceli ve sürprizlerle dolu oyun, 16 Ağustos’ta Trump Sahne’de izleyiciyle buluşuyor.

Murat Menteş’in aynı adlı romanından uyarlanan Dublörün Dilemması, 17 Ağustos’ta Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda!

Oyun konservatuvarı bıraktıktan sonra hayatını yoluna koymaya çalışan Nuh Tufan’ın, arkadaşı İbrahim Kurban’ın buluşuyla kendisini absürt ve trajikomik olaylar zincirinin içinde bulmasını anlatıyor.

KONSER

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen AIMA Müzik Festivali, 18-30 Ağustos tarihleri arasında klasik müziğin seçkin isimleri ile gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekânlarında sanatseverlerle buluşturuyor.

İstanbul’un önemli kültür sanat merkezlerinden Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen AKM Yaz Konserleri de hafta boyunca müzikseverleri bekliyor.

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SERGİ

Cumhuriyet dönemi ve Türkiye modern tarihinin en önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy’un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren Tüm Renklerin Aryası başlıklı sergisi 6 Eylül’e kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

Galerist ve Galeri Nev’in Büyükada’daki Splendid Palace’da düzenlediği Yaz Göğünün O Güzel Adası sergisi, Türkiye fotoğrafının iki önemli ismi Yıldız Moran ve Şahin Kaygun’u bir araya getiriyor. İki sanatçının farklı fotoğraf anlayışlarını buluşturan sergiyi görmek için son tarih 18 Eylül.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.