Apple Intelligence Çin'den doğuyor

Küresel teknoloji arenasında yapay zeka yarışı hız kesmeden sürerken, Apple’ın Çin stratejisi yeni bir döneme giriyor. Yıllardır Çin’de yerel rakiplerinin gerisinde kalan ve yapay zeka özelliklerinin eksikliği nedeniyle satış baskısı yaşayan şirket, şimdi tamamen farklı bir yol izliyor. Üçüncü taraf modellere güvenmek yerine, Alibaba’nın desteğiyle kendi Çin’e özel büyük dil modelini eğiten Apple, hem regülasyon engellerini aşmayı hem de cihaz deneyimi üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı hedefliyor. Bu hamle, yalnızca bir ürün güncellemesi değil; aynı zamanda iki süper gücün teknoloji firmaları arasında nadir görülen bir işbirliğinin ve Apple’ın en kritik pazarındaki geleceğini şekillendirecek stratejik bir adımın habercisi.

Apple’ın Çin’de satılan iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro cihazlarında yapay zeka deneyimini daha sıkı kontrol etmesine imkan tanıyacak. Bu gelişme, ABD merkezli bir teknoloji devinin Çin’de kendi AI modelini resmi onayla sunan ilk yabancı şirket olmasını sağlayarak, küresel teknoloji rekabetinde dikkat çekici bir işbirliği örneği ortaya koyuyor.

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Apple Intelligence’ın önümüzdeki aylarda Çin’de kullanıma açılması beklenirken, bu adım şirketin hem regülasyon bariyerlerini aşma hem de Huawei gibi yerel rakiplerle rekabet gücünü artırma çabasının somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ÇİN’E ÖZEL LLM VE ALIBABA ORTAKLIĞI

Reuters’ın verdiği bilgiye göre Apple, Çin pazarına özel bir büyük dil modeli geliştirdi. Model, Alibaba Group’un desteğiyle eğitildi. Daha önce Çin’de Anthropic’in Claude veya OpenAI’nin ChatGPT gibi ABD menşeli modellere erişim olmadığı için Apple, yerel ortakların modellerine yönelmişti. Bu kez ise kendi modelini devreye alarak cihazlardaki yapay zeka deneyimi üzerinde daha fazla söz sahibi olmayı planlıyor. Apple Intelligence paketi, iOS güncellemesiyle birlikte önümüzdeki aylarda Çin’de kullanıma sunulacak. Modelin tam olarak Alibaba’nın Qwen’i ve Baidu teknolojisiyle nasıl entegre edileceği henüz netleşmiş değil; ancak bu hibrit yapı, Apple’a hem regülasyonlara uyum hem de kullanıcı deneyimi kontrolü açısından avantaj sağlıyor.

REGÜLASYON ENGELLERİ AŞILDI, BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Sürecin en kritik aşaması geçen ay tamamlandı. Çin’in internet denetim kurumu Cyberspace Administration of China, Apple’ın üretken yapay zeka hizmetini kayda geçirdi. Böylece Apple Intelligence’ın Çin’deki iPhone’lara ulaşmasının yolu açıldı. Daha önce temmuz ayında Alibaba’nın Qwen modelinin ve Baidu teknolojisinin kullanılacağı yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Geçen hafta Apple, anakara Çin’deki Mac kullanıcılarının Qwen’i Siri ve Yazma Araçları’na bağlayabileceğini anlatan Çince bir rehber yayınladı; ancak rehber daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırıldı. Alibaba’nın ABD borsasında işlem gören hisseleri, temmuzdaki kayıt haberinin ardından ön piyasada yaklaşık yüzde 4 değer kazanmıştı.

ÇİN PAZARINDA YAPAY ZEKA İLE CANLANMA HEDEFİ

Çin, Apple’ın gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yerel markaların yapay zeka asistanlarıyla donatılmış telefonları piyasaya sürdüğü dönemde Apple’ın bu özelliklerden yoksun kalması, satışları olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak gösteriliyordu. Şimdi kendi modelini devreye alarak bu açığı kapatmayı ve Huawei gibi rakiplerine karşı kaybettiği zemini geri kazanmayı amaçlıyor. Apple ile Alibaba arasındaki ortaklık, Şubat 2025’te Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai tarafından resmi olarak doğrulanmıştı.

Tsai, “Birçok Çinli şirketle görüştüler, sonunda bizimle çalışmaya karar verdiler” demişti. Ancak regülasyonlara uyum süreci nedeniyle lansman ertelenmişti. Apple’ın kendi eğittiği modelin, üçüncü taraf Çin modelleriyle birlikte nasıl çalışacağı henüz net değil. Buna rağmen bu adım, yabancı bir şirketin Çin’de kendi mülkiyetindeki bir yapay zeka modelini sunmasına onay alan ilk örnek olması bakımından tarihi nitelik taşıyor. ABD-Çin arasındaki ticaret ve diplomatik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde böyle bir işbirliği, teknoloji dünyasında dikkatle izleniyor.