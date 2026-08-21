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        Haberler Gündem Çevre Suriye'ye geçirilmek istenen 2 bin 114 saka kuşuna 19 milyon 871 bin TL ceza

        Suriye'ye geçirilmek istenen 2 bin 114 saka kuşuna 19 milyon 871 bin TL ceza

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında bir traktörde yapılan kontrollerde gizli bölmenin altında 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya salınırken sürücüye 19,8 milyon lira para cezası kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet

        Hatay'da jandarma ekipleri tarafından Suriye sınırında traktör römorkunda yapılan kontrollerde gizli bölmede saklanan 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğal yaşam alanına bırakılırken şahsa 19 milyon 871 bin TL para cezası uygulandı.

        Olay, 20 Ağustos tarihinde Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi Suriye sınırında yaşandı. Jandarma ekiplerinin C.S. isimli şahsın kullandığı traktör ve römorkta yapılan kontrolde, gizli bölmenin altında saklanan 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka kuşu bulundu.

        BESLENMESİ, TİCARETİ YASAK

        Türkiye'de saka kuşunun neslinin korunması amacıyla izinsiz şekilde evde beslenmesi, alınıp satılması veya avlanması suç olduğundan kuşlara el konuldu.

        19,8 MİLYON LİRA CEZA

        Olayla ilgili kuşları Suriye'ye geçirmek isteyen C.S. isimli şahsa 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı.

        El konulan saka kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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        #Hatay
        #Saka kuşu
        #kaçakçılık
        #son dakika haberi
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