Otobüslerde neden bazı koltuklar ters? Sadece bir yerleşim tercihi değil! Arkasında bir mühendislik hesabı var!

KOLTUK YÖNÜNÜ BELİRLEYEN ALAN HESABI

Bir otobüsün içindeki her alan koltuk yerleştirmeye uygun değil. Kapılar, koridorlar, engelli alanları ve tekerlek yuvalarının oluşturduğu yükseltiler bir araya geldiğinde, koltuk dizilimi adeta bir bulmacaya dönüşüyor.

Tüm koltuklar standart biçimde gidiş yönüne bakacak şekilde sıralandığında, bu yükseltilerin çevresinde kalan alanlar verimsizleşiyor. Üstelik yolcuların ayak uzatma mesafesi de daralıyor.

İşte bu ölü noktaları değerlendirmek için koltukların yönü çevriliyor. Özellikle tekerlek yuvalarının arkasına yerleştirilen ters koltuklar ya da karşılıklı oturma grupları, normalde boşa gidecek bir hacmi kullanışlı bir alana dönüştürüyor.

Kısacası o ters koltuk, tasarımcının "Sınırlı alanı nasıl en verimli şekilde kullanırız?" sorusuna verdiği mühendislik yanıtı.