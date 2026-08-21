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        Haberler Ekonomi Altın Altında yükseliş sürüyor! Altının gramı 7 bin lirayı geçti

        Altında yükseliş sürüyor! Altının gramı 7 bin lirayı geçti

        Altın fiyatları zayıflayan dolar ve ABD Hazine tahvillerinin geri alım hamlesinin desteğiyle üst üste üçüncü haftalık kazanç yolunda ilerliyor. TSİ 07:30 itibarıyla altının onsu 4 bin 535 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 0,75 yükselişle 7 bini geçti

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altının gramı 7 bin lirayı geçti

        Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle altın üst üste üçüncü haftalık kazancına hazırlanıyor.

        TSİ 07:30 itibarıyla altının onsu yüzde 0,48 yükselişle 4 bin 535 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 0,75 yükselişle 7 bini geçti.

        CUMHURİYET ALTINI 45 BİNE DAYANDI

        Çeyrek altın 11 bin 217 TL'den, yarım altın 22 bin 356 TL'den, Cumhuriyet altını ise 44 bin 868 liradan işlem görüyor.

        Spot gümüş yüzde 1,3 artışla ons başına 68,92 dolara, platin yüzde 2,4 artışla 1.872,64 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 artışla 1.351,28 dolara yükseldi. Her üç metal de haftalık kazançlara doğru ilerliyordu.

        GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, doların zayıflamasının yalnızca altını değil, diğer değerli metalleri de desteklediğini belirtti. Lan, "Doların haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını yurtdışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor" dedi.

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