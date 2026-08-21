İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den evlilik açıklaması

"EDİS BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Oğulcan Engin ise sevgilisine destek vererek, "Edis bizim için çok değerli. Harbiye'deki konserlerini kaçırmak istemiyoruz. Evimize de yakın olduğu için çok pratik oluyor; sanki misafirliğe gidiyormuşuz gibi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.