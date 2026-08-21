İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den evlilik açıklaması
Uzun süredir aşk yaşayan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, evlilik sorularına "Kısmet diyelim. Net bir tarih vermeyelim ama inşallah" yanıtını verdi
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Edis konseri öncesinde objektiflere yansıdı. Çift, hem konser heyecanını paylaştı hem de ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"HER YIL GELİYORUZ"
Edis konserlerine katılmayı gelenek haline getirdiklerini söyleyen İlayda Alişan, "Her yıl geliyoruz. Edis çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yine yerimizi alacağız ve bol bol eğleneceğiz" dedi.
"EDİS BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ
Oğulcan Engin ise sevgilisine destek vererek, "Edis bizim için çok değerli. Harbiye'deki konserlerini kaçırmak istemiyoruz. Evimize de yakın olduğu için çok pratik oluyor; sanki misafirliğe gidiyormuşuz gibi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
"HER GÜN SETTEYİM"
Yakında ekranlara gelecek yeni projesi hakkında da konuşan Alişan, uzun bir aranın ardından setlere dönmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Oyuncu, "Uzun zamandır böyle bir projede yer almıyordum. Ekranlarda uzun süredir eksikliği hissedilen, sıcak bir aile komedisi geliyor. Her gün setteyim, yoğun bir tempoda çalışıyorum ve yoruluyorum ancak sonucun çok güzel olacağına inanıyorum" sözleriyle projeye dair beklentisini dile getirdi.
"NET BİR TARİH VERMEYELİM"
Muhabirlerin, "Ne zaman tuzlu kahve içeceğiz?" sorusuna kahkahalarla yanıt veren çiftten Oğulcan Engin, evlilik soruları karşısında, "Kısmet diyelim. Net bir tarih vermeyelim ama inşallah" derken, İlayda Alişan da gülümseyerek sevgilisine katıldı.