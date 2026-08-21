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        Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Doğu Anadolu'nun güneyinde poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 29°
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        Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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