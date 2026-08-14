Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Buranın 1985'e kadar haritası bile çıkarılamadı! Okyanusun ortasındaki 49 kilometrelik gizem: Dünyanın en ıssız yeri!

        Buranın 1985'e kadar haritası bile çıkarılamadı! Okyanusun ortasındaki 49 kilometrelik gizem: Dünyanın en ıssız yeri!

        Dünyanın en ıssız adası olan Bouvet Adası, Antarktika'ya kilometrelerce uzaklıkta devasa buzullarla kaplı gizemli bir volkanik zirve. Yüzde 89'u buzlarla kaplı olan ve karaya çıkmanın neredeyse imkansız olduğu bu doğa harikası, günümüzde sadece foklara ve penguenlere ev sahipliği yapıyor. İşte medeniyetten tamamen izole bu kara parçasının detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 07:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UYGARLIKTAN BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTA BİR VOLKANİK YAPI

        Atlas Okyanusu'nun güneyinde yer alan ve Norveç'e ait olan Bouvet Adası, medeniyetten tamamen izole bir konumda bulunuyor. Ümit Burnu'na yaklaşık 2.400 kilometre, Antarktika ana karasına ise 1.600 kilometre mesafedeki bu ada, 49 kilometrekarelik kısıtlı bir alanı kaplıyor.

        2

        Orta Atlantik Sırtı'nın güney ucundaki devasa bir yanardağın tepesini oluşturan bu volkanik yapıya en yakın insan yerleşimi, tam 2.250 kilometre kuzeybatıda yer alan Tristan da Cunha adası.

        3

        DEVASA BUZ UÇURUMLARI KARAYA ÇIKMAYI İMKANSIZ KILIYOR

        Deniz seviyesinden 935 metreye kadar yükselen adanın kıyıları, ürkütücü buz yarları ve sarp kayalıklarla çevrili. Yüzde 89'u buzullarla kaplı olan bu coğrafya, gemiyle yaklaşmayı ve karaya çıkmayı olağanüstü derecede zorlaştırıyor.

        4

        Ortalama sıcaklığın yıl boyunca sıfırın altında eksi 1 derece civarında seyrettiği bölgede, yoğun sis ve bulutlu hava neredeyse hiç eksik olmuyor. Öyle ki, 1985 yılındaki bir Norveç keşif ekibi sırf tesadüf eseri gökyüzünün tamamen açık olduğu bir güne denk gelmiş ve adanın tam haritasını ancak bu sayede çıkarabilmişti.

        5

        FRANSIZLAR BULDU İNGİLİZLER İSTEDİ NORVEÇLİLER ALDI

        Adanın keşif hikayesi de coğrafyası kadar ilgi çekici ayrıntılar barındırıyor. İlk olarak 1739 yılında Fransız denizci Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier tarafından fark edilen ada, uzun yıllar boyunca ulaşılamaz bir sır olarak kaldı.

        6

        1898'de bir Alman keşif heyeti adanın kesin koordinatlarını belirlese de sarp kayalıklar nedeniyle karaya ayak basamadı. Nihayet 1927 yılında "Norvegia" adlı gemiyle bölgeye ulaşan Norveçli kaşifler, zorlu hava şartlarını aşıp adaya çıkmayı başardı ve bayraklarını dikti.

        Bir dönem İngiltere ile yaşanan diplomatik krizin ardından, 1930 yılında Bouvet resmen Norveç topraklarına katıldı.

        7

        PENGUENLER VE FOKLARIN BİTMEK BİLMEYEN REKABETİ

        İnsanlar için yaşanmaz olan bu izole topraklar, yaban hayatı için adeta bir sığınak işlevi görüyor. 1971 yılında doğa koruma alanı ilan edilen Bouvet Adası'nda penguenler, deniz filleri, kürklü foklar ve 12 farklı deniz kuşu türü devasa koloniler halinde yaşıyor.

        8

        Ancak adanın kısıtlı yaşam alanları, türler arası ilginç bir hayatta kalma mücadelesine sahne oluyor. 1990 ile 1997 yılları arasında kürklü fokların sayısı 7 bin 900'den 65 bine fırlarken, aynı dönemde penguen kolonilerinde dramatik bir düşüş yaşandı. Foklar hızla çoğalarak penguenlerin yaşam alanlarını ele geçirdi.

        9

        SADECE OTOMATİK BİR METEOROLOJİ İSTASYONU ÇALIŞIYOR

        Günümüzde adada kalıcı hiçbir insan yerleşimi bulunmuyor. Kaydedilen tek yapay faaliyet, 1977 yılında Norveçliler tarafından kurulan otomatik meteoroloji istasyonunun merkeze ilettiği iklim verileri.

        Uçsuz bucaksız okyanusun ortasında, buzulların ve volkanik kayaların arasına sıkışmış bu küçük toprak parçası, doğanın en vahşi ve en dokunulmamış hallerinden birini sergilemeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        İran: Hürmüz Boğazı kapalı
        İran: Hürmüz Boğazı kapalı
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        İnsana en uzak kara parçası!
        İnsana en uzak kara parçası!
        Oğulları A Milli Takım'da
        Oğulları A Milli Takım'da
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 ölü, 25 yaralı!
        2 ölü, 25 yaralı!
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Rusya'dan Japonya'ya: Kuril Adaları Rus toprağıdır
        Rusya'dan Japonya'ya: Kuril Adaları Rus toprağıdır
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!