Buranın 1985'e kadar haritası bile çıkarılamadı! Okyanusun ortasındaki 49 kilometrelik gizem: Dünyanın en ıssız yeri!

Ortalama sıcaklığın yıl boyunca sıfırın altında eksi 1 derece civarında seyrettiği bölgede, yoğun sis ve bulutlu hava neredeyse hiç eksik olmuyor. Öyle ki, 1985 yılındaki bir Norveç keşif ekibi sırf tesadüf eseri gökyüzünün tamamen açık olduğu bir güne denk gelmiş ve adanın tam haritasını ancak bu sayede çıkarabilmişti.