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        Haberler Gündem 2 ölü, 25 yaralı! Ankara'da otobüs ve kamyon çarpıştı

        2 ölü, 25 yaralı! Ankara'da otobüs ve kamyon çarpıştı

        Ankara'da özel halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        2 ölü, 25 yaralı!

        Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolu Temelli mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen halk otobüsü ile özel şirkete ait hafriyat kamyonu çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü, park halindeki tıra arkadan çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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