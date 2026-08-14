Venedik haritadan siliniyor mu? 2100 yılına kadar zaman verildi: Şehri kurtarmak için geliştirilebn "MOSE" projesi!

İtalya'nın dünyaca ünlü kanallar şehri Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlarken sessizce sular altında kalma tehlikesiyle savaşıyor. Küresel iklim krizinin tetiklediği deniz seviyesindeki artış ve şehrin kendi ağırlığıyla yavaş yavaş batması, devasa kurtarma planlarını zorunlu hale getirdi. Bu varoluş mücadelesinin en kritik hamlesi olan MOSE Projesi ise, bir mühendislik harikası olmasının yanında büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor.