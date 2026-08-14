Spor yazarları Beşiktaş-Hradec Kralove galibiyetini yorumladı!

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Kartal Yiğit (Takvim): Vincenzo Italiano kenarda maçları yaşıyor. Heyecanıyla, motivasyonuyla içerideki oyuncularının da iliklerine kadar bunu yaşamasını istiyor. Ortaya da sezon başından bu yana keyif vermeye çalışan, önde baskı ile rakibi çoğu zaman bunaltan bir Beşiktaş çıkıyor. Dün de Hradec önünde aynı Beşiktaş'ı izledik. Özellikle ikinci yarıda topa daha çok sahip olan, 3. bölgeye yerleşen bir takım vardı. Hoca bunu çok istiyor ama şu an tam kapasiteyle yapılıyor mu? Tabii ki hayır ancak zamanla çok daha iyi olacak gibi gözüküyor. Hele transferler tamamlansın, göreceğiz. Evet, önde baskı, istek çok iyi Beşiktaş'ta. Yalnız yoğun tempo sonrası genel olarak ilk 45 dakikada düşüşler yaşadı siyah-beyazlılar. Ayrıca beklerin çok ileride kalışı ve içeri kat edişleri, böylesine zayıf rakip karşısında bile pozisyonlar verilmesine neden oldu. Italiano'nun oyunu riskli. Bu riske göre de savunma anlayışı olmalı. Özellikle stoperler kusursuz olmalı. Dün Djalo yine bu anlamda çok iyiydi. Bu nedenle daha ciddi rakipler önünde sıkıntı yaşamamak adına önlem alınmalı. Eleştirilen Cerny golünü atıp biraz olsun üzerindeki yükü attı. Ancak hâlâ hazır değil. Hem mental hem fiziksel anlamda. Buraya bir transfer gelecek gibi gözüküyor. Ayrıca Sosa tarzı bir hücumcu orta saha alınırsa bu baskı, pozisyon anlamında çok daha meyvelerini verir. Beklenildiği gibi Beşiktaş turu geçti. Play-off'u da güle oynaya geçip gruplara kalacaklardır. Bunun için de şimdiden hayırlı olsun diyelim.