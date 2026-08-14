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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü, Toroslar ve Doğu Akdeniz ile Antalya, Bolu, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, rüzgarın hızı zaman zaman 80 km'yi bulacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 07:09 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 29°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Bulutlu 27°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 28°
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        Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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