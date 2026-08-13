Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Hasan Reşad'a ziyarette bulundu. Bakan Fidan, diplomatik temaslarını, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile El Alameyn'de yaptığı görüşme ile sürdürdü.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 18:22 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Fidan'ın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşad'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Fidan'ın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşad'ı ziyaret ettiği bildirildi.
Bakan Fidan ayrıca, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile El Alameyn'de görüştü.
Bakan Fidan gün içerisinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile de bir araya geldi.
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