Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Fidan'ın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşad'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Bakan Fidan ayrıca, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati ile El Alameyn'de görüştü.

Bakan Fidan gün içerisinde Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile de bir araya geldi.