2025 yılında iş değiştirenlerden bazılarının son günlerde vergi dairelerine, neden beyanname vermedikleri hususunda izaha davet yazıları gitmeye başladı. Beyanname vermeyenlerin çoğunluğu, böyle bir yükümlülükleri olduğunu bilmeyen kişilerden oluşuyor. Beyanname verme yükümlülüğünün sadece kira, faiz gibi gelir elde edenlerle yüksek ücret geliri elde edenlerin yükümlülüğü olduğu sanılıyor. Oysa yıl içinde iş değiştirenlerin bazıları da beyanname vermek zorundalar.

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2025 yılında limiti aşan gelir elde edenlerin 31 Mart 2026 tarihine kadar beyanname vermeleri gerekiyordu. Beyanname vermesi gerektiği halde yükümlülüğünü yerine getirmeyenler vergi dairelerine davet edilerek izahat isteniyor. İzahatı yeterli bulunmayanlar hem hesaplanan vergiyi, hem de vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalıyorlar. Ancak, elini çabuk tutanların cezadan kurtulma imkânları var.

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KİMLERİN BEYANNAME VERMESİ GEREKİYOR?

Sırayla giderek, öncelikle ücret geliri elde edenlerden kimlerin bu yıl beyanname vermesi gerektiğine bakalım. Ücretle çalışıp da beyanname vermesi gerekenler şunlar:

-2025 yılında tek işverenden aldığı ücret geliri 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 330 bin TL’yi aşanlar

– Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerden, birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 4 milyon 300 bin TL’yi aşanlar

– Ücretlerini yabancı bir ülkedeki işverenden doğrudan doğruya alanlar (İstisna kapsamında olanlar hariç)

– İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri

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– Ücretinden vergi kesintisi yapılmamış kişiler

İŞ DEĞİŞTİRENLERİN DE BEYANNAME VERMESİ GEREKEBİLİYOR

Söz konusu kişiler içinde en çok canı yananlar, yıl içinde iş değiştirenler oluyor. Yüksek ücret geliri elde edenler başta olmak üzere saydığım diğer kişiler çoğunlukla beyanname doldurmaları gerektiğini bildikleri halde, bir önceki yıl iş değiştirenler, limiti aşmaları durumunda beyanname vermeleri gerektiğini bilmiyorlar. Ancak, kanunu bilmemek mazeret sayılmıyor maalesef.

ÇÖZÜM YOLU PİŞMANLIK DİLEKÇESİ VERMEK

Beyanname vermesi gerektiği halde vermemiş olanlar beyan etmeleri gereken ücret için hesaplanan vergiyi ödeyecekler. Ayrıca bu vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezasını ödemek durumunda kalacaklar.

Vergi daireleri beyanname vermesi gerekip de vermeyen kişileri izaha davet ederek açıklama isteyecekler. Ücret geliri elde edenler hiçbir harcamalarını vergi matrahından indiremiyorlar ancak beyanname verenler eğitim, sağlık harcamaları ile şahıs sigorta primlerini vergi matrahından indirebiliyorlar. Bu indirimler sonucunda bazı mükellefler vergi ödemek yerine vergi iadesi de alabiliyorlar. Bu tür harcaması olmayan veya harcamalarını belgeleyemeyenler ise vergi ve ceza ile karşı karşıya kalıyorlar.

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Vergi dairesince tebligat yapılmadan önce vergi dairesine pişmanlık dilekçesi verenler ise vergi ziyaı cezası ödemekten kurtuluyorlar. Sadece mart ayından sonra geciktikleri aylar için pişmanlık zammı ödüyorlar.

2026’DA İŞ DEĞİŞTİRENLER GELECEK YIL BEYANNAME VERECEKLER

2026 yılında iş değiştiren ücretli çalışanlar, limiti aşmaları halinde gelecek yıl mart ayında beyanname vermek zorundalar. Bu yıl iş değiştiren işçiler için beyanname verme yükümlülüğü, tek işverenden ücret alanlarda 5 milyon 300 bin TL, birden fazla işverenden ücret alanlarda ise birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının 400 bin TL’yi aşması halinde doğacak.

Beyanname yükümlülüğü doğanların gelecek yıl vergi iadesinden yararlanabilmesi için bu yıl yaptıkları eğitim, sağlık ve şahsi sigorta harcamalarına ilişkin belgeleri saklamaları gerekiyor.