Son dakika haberi... Yalova'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan uçak düştü. Pilotun kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı.

Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağının, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.