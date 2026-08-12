Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor

        Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor

        Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile İman Elbani yeniden bebek heyecanı yaşıyor. Elbani'nin hamile olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İkinci bebek geliyor

        2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu. Çiftten müjdeli bir haber daha geldi. İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        İkili, bebek haberini paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu. Çiftin, ikinci bebekleri önümüzdeki günlerde dünyaya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Yıldırım
        #İman Elbani
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Makedonya'da toprağa verildi
        Makedonya'da toprağa verildi
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı