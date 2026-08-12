Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile İman Elbani yeniden bebek heyecanı yaşıyor. Elbani'nin hamile olduğu öğrenildi
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:51 Güncelleme:
2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu. Çiftten müjdeli bir haber daha geldi. İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.
İkili, bebek haberini paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu. Çiftin, ikinci bebekleri önümüzdeki günlerde dünyaya gelecek.
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