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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması: Bloklaşmanın değil, barışın ürünü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması: Bloklaşmanın değil, barışın ürünü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair Şarku'l Avsat gazetesine bir mülakat verdi. Bölgenin meselelerinin bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ghassan Charbel’e açıklamalarda bulundu.

        Bölgenin geleceğine ilişkin Türkiye’nin güçlü iradesini ve kapsayıcı vizyonunu vurgulayan Erdoğan, “Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmelidir” diyerek Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dikkat çekti.

        Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünü olduğunu söyledi.

        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın attığı bu tarihî adım, “Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir.” anlayışını somutlaştırdığını belirten Erdoğan, bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğinin altını çizerek; dışarıdan dayatılan reçeteler yerine bölgesel sahiplenmeyi, gerilim yerine diplomasiyi, çatışma yerine diyaloğu, ayrışma yerine iş birliğini işaret etti.

        Mekke Anlaşması'nın tüm kardeş ülkelere açık olduğunu söyleyen Erdoğan, Körfez’den Hürmüz’e, Lübnan’dan Suriye’ye uzanan geniş coğrafyada Türkiye'nin egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygıyı esas alan, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın birlikte güçlendiği bir bölgesel düzenin inşasını savunduğunu vurguladı.

        Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde edilgen bir seyirci değil; barışın tesisi için inisiyatif alan, güven üreten ve sorumluluk üstlenen güçlü bir aktör olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış için yapıcı ve kararlı diplomasi yürütmeye devam edeceğini ifade etti.

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