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        Haberler Gündem Güncel Tüm yetki Haluk Levent'e verildi, kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!

        Tüm yetki Haluk Levent'e verildi, kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir para trafiğinin izi sürülünce akılalmaz bir tablo ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre derneğe ait 44 milyon TL, yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolar nakde, ardından fiziki altına çevrildi. 1 milyon doları döviz bürosundan bizzat teslim almaya, altınları kuyumcudan teslim etmeye ve altınların konulacağı banka kasasının anahtarını bulundurmaya Haluk Levent yetkili kılındı. 6 Ağustos 2026'da polis, bilirkişi ve kayyım heyeti eşliğinde açılan kasadan bir kutu Tylolhot, vitamin, iki kutu ilaç ve bir kitap çıktı. Soruşturma kapsamında 44 milyon TL'nin, bunun karşılığında alınan 1 milyon doların ve ardından satın alındığı belirtilen altınların akıbeti araştırılıyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Ahbap Derneği'ni konu alan soruşturmada, dernek yönetim kurulunun ocak 2026’da art arda aldığı üç karar incelemeye alındı. Dosyadaki bilgilere göre ilk olarak 14 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon TL’nin enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildi.

        Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine dikkat çekici bir yöntem tercih edildi. Kararda, 44 milyon TL’nin önce ABD dolarına çevrilmesi, ardından dolar kullanılarak altın alınması öngörüldü. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için ise Haluk Levent yetkili kılındı.

        KASANIN ANAHTARI DA HALUK LEVENT’E VERİLDİ

        Aynı gün alınan ikinci yönetim kurulu kararıyla, satın alınacak altınların muhafazası için banka kiralık kasası tutulmasına karar verildi. Yapılan tespitlere göre, kiralık kasanın anahtarının Haluk Levent’e teslim edilmesi ve söz konusu işlemlerin tamamında Levent’in yetkili olması kararlaştırıldı. Böylelikle 44 milyon TL’nin dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından muhafaza edileceği kasaya kadar sürecin önemli aşamalarında Haluk Levent yetkilendirildi.

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        44 MİLYONLUK HAVALEYE “GAZZE İÇİN ELDEN ALINAN 1 MİLYON USD” AÇIKLAMASI

        Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise 44 milyon TL’lik banka transferinin açıklama bölümüne yazılan ifade oldu. Derneğin banka hesabından 14 Ocak 2026 tarihinde bir döviz bürosuna 44 milyon TL havale edildi. Dosyadaki kayıtlara göre havalenin açıklamasına; “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesi yazıldı. Soruşturma notuna göre, 44 milyon TL karşılığında döviz bürosundan temin edilen 1 milyon dolar nakit para Haluk Levent tarafından fiziki olarak teslim alındı.

        1 MİLYON DOLAR İKİ GÜN SONRA ALTINA ÇEVRİLDİ

        Para trafiği bununla da sınırlı kalmadı. 16 Ocak 2026 tarihinde bu kez üçüncü yönetim kurulu kararı alındı. Karara göre, fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi. Altınları kuyumcudan teslim alma yetkisi yine Haluk Levent’e verildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Levent, derneğin 44 milyon TL’sinin çevrildiği 1 milyon doları altına dönüştürdü ve satın alınan fiziki altınları kuyumcudan teslim aldı. Yönetim kurulu kararları uyarınca söz konusu altınların Ahbap Derneği'nin VakıfBank Feriköy Şubesinde bulunan kiralık kasasında muhafaza edilmesi gerekiyordu.

        KASA AÇILDI: ALTIN YOK, TYLOLHOT, VİTAMİN VE KİTAP VAR

        Soruşturmanın en çarpıcı gelişmesi 6 Ağustos 2026 tarihinde yaşandı. Derneğe ait kiralık kasa; bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişi ve derneğin mal varlığı yönetim kayyım heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı. Kasanın açılış anı ayrıca video kaydına alındı. Dosyadaki tespitlere göre, 44 milyon TL ile başlayıp 1 milyon dolara, oradan da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıklara kasada rastlanmadı. Kasadan çıkanlar ise soruşturma dosyasına göre şunlardı: Bir kutu Tylolhot, bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir adet kitap.

        Soruşturma kapsamında, derneğe ait 44 milyon TL’nin, bu parayla temin edilen 1 milyon doların ve 1 milyon dolar karşılığında satın alındığı belirtilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu para ve altınların kim veya kimlerin tasarrufuna geçtiği ve işlemlerin hukuki niteliğinin tespit edilmesi için detaylı inceleme yürütülüyor.

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