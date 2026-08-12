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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Folarin Balogun harekatı! Transfer şartları soruldu

        Galatasaray'dan Folarin Balogun harekatı! Transfer şartları soruldu

        Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası Victor Osimhen'in yanına kaliteli bir golcü takviyesi yapmak istiyor... Bu kapsamda harekete geçen sarı-kırmızılıların, Monaco forması giyen Folarin Balogun'un şartlarını sorduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Yaz transfer döneminde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da yapılacak takviyeler için görüşmeler sürüyor...

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        Takviye yapılmak istenen mevkilerden birisi de hücum hattı olurken, gündeme gelen son isim ise Monaco'da kariyerini sürdüren Folarin Balogun oldu.

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        G.SARAY ŞARTLARINI SORDU

        Mauro Icardi sonrası Osimhen'in yanına bir forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, ABD'li golcü Folarin Balogun'un şartlarını sordu.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın, ABD'li santrfor için transfer görüşmelerinde bulunan kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.

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        ARABİSTAN EKİPLERİNİN RADARINDA

        Sarı-kırmızılılara ek olarak Suudi Arabistan kulüplerinin de Balogun'un transferinin şartlarıyla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

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        Geçtiğimiz sezon Monaco'da 43 maça çıkan ABD'li santrfor, 19 gol - 5 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 253 dakika sahada kaldı.

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        Folarin Balogun, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselmiş ve 4 maçta 3 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.

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