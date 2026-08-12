Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması, Feti Yıldız: Demirtaş yasa kapsamında, Özgür Özel: Vicdanen içim rahat

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "MEKKE ANLAŞMASI" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine açıklamalarda bulundu. "Bölgenin meseleleri bölgenin aktörleri tarafından çözülmeli" diyen Erdoğan, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür" açıklamasında bulundu.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN ÇERÇEVE YASA DEĞERLENDİRMESİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin konuştu. "Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır. Bu çok önemli. Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak." dedi.

FETİ YILDIZ: DEMİRTAŞ YASA KAPSAMINDA

Bu çerçeve yasadan kimlerin faydalanacağı tartışılıyor şimdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Habertürk TV'de Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programına gönderdiği mesajda, "İddianame sevk vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır." ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: VİCDANEN İÇİM RAHAT

YENİ Parti'nin çerçeve yasa oylamasındaki tutumu hakkında açıklama yapan Özgür Özel, verdiği "evet" oyu için, "Vicdanen içim rahat" dedi. Özel, "Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum" dedi.

ÖZEL'İN DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE

Bu arada Meclis Başkanlığı'na, Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

MOTORİNDE ÖTV DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motorinden alınan ÖTV tutarında doğrudan indirime gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Kararın bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yapılacak ÖTV indiriminin motorinin pompa fiyatına doğrudan yansıması bekleniyor. Böylece başta taşımacılık ve lojistik olmak üzere motorin kullanan sektörlerin maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

ALTIN 10 HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altın, Fed'in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yükselişini sürdürdü. Ons altın 4 bin 406 doları aşarak 10 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinde.

TRUMP, ANKARA DÖNÜŞÜ GİZLİCE UÇAK DEĞİŞTİRDİĞİNİ DOĞRULADI

ABD Başkanı Trump ile devam edeceğiz... Trump, geçen ay Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesinin dönüşünde gizlice uçak değiştirdiği yönündeki haberleri doğruladı. Gizli Servis'in dediklerine uyduğunu söyleyen Trump, "Aslında uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD-İRAN HATTINDA MÜZAKERE SAĞLANDI MI?

ABD-İran hattına bakalım şimdi... Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan kaynakları, ABD ve İran'ın 60 günlük geçici ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tarafları müzakere masasına getirmek için her türlü çabanın verildiğini söylemişti.

YABANCI KONAKLAMA PLATFORMLARINA 'ŞARTLI' YEŞİL IŞIK

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklife göre Booking gibi yabancı konaklama platformları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alacak. İki yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek belge için 5 milyon lira ödenecek.

THY, TARİHİNİN EN UZUN AKTARMASIZ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Türk Hava Yolları'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği uçuş, şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti. Uçak, yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafeyi 16 saat 27 dakikada katetti..

15 METRELİK VİYADÜK AYAĞINDA KEÇİ OPERASYONU

İlginç bir görüntü var şimdi... İstanbul Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 15 metrelik viyadükte bir keçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarırken, keçinin oraya nasıl indiği merak konusu oldu.