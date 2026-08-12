Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun sakatlığı sonrası yeni golcü arayışlarına geçti. Santrfor bölgesindeki rotasyonunu da kuvvetlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Fenerbahçe yönetimi, bonservisi Napoli'de bulunan Romelu Lukaku ile orta yolu buldu.

Belçikalı forvet için Serie A ekibine 6+2 milyon Euro bonservis ödeyecek sarı-lacivertlilerin, Lukaku ile senelik 10 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma yaptığı belirtilmişti.

BU GECE İSTANBUL'DA

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri, Fenebahçe ile Romelu Lukaku'nın 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladığını da ifade etti.

Ayrıca Tavolieri, tecrübeli santrforun Belçika saati ile 19.00'da özel bir jetle Belçika'dan ayrılacağını ve akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacağını aktardı.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.