Fenerbahçe Romelu Lukaku'ya kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası golcü arayışlarına geçen Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaşma sağladı. Belçikalı santrfor bu gece İstanbul'da olacak.
Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcunun sakatlığı sonrası yeni golcü arayışlarına geçti. Santrfor bölgesindeki rotasyonunu da kuvvetlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Fenerbahçe yönetimi, bonservisi Napoli'de bulunan Romelu Lukaku ile orta yolu buldu.
Belçikalı forvet için Serie A ekibine 6+2 milyon Euro bonservis ödeyecek sarı-lacivertlilerin, Lukaku ile senelik 10 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma yaptığı belirtilmişti.
BU GECE İSTANBUL'DA
İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri, Fenebahçe ile Romelu Lukaku'nın 1+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladığını da ifade etti.
Ayrıca Tavolieri, tecrübeli santrforun Belçika saati ile 19.00'da özel bir jetle Belçika'dan ayrılacağını ve akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşacağını aktardı.
GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKABİLDİ
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.