Italiano'dan Trossard kararı! Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı muhtemel 11'i...

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.

Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.

Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.