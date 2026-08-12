Italiano'dan Trossard kararı! Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. eleme turu rövanşında yarın akşam Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ağırlayacak. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını play-off turuna yazdıracak ve Kauno Zalgiris'in rakibi olacak. Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Italiano, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı. Yeni transfer Leandro Trossard'ın bu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, İtalyan teknik adam Belçikalı yıldız hakkında son kararını verdi. İşte Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
TEK EKSİK OUATTARA
Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor.
Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.
KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi.
Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'u 1-0 yendi.
Takım savunmasının yanında Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak.
Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.
Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.
KAZANIRSA PLAY-OFF'TA RAKİP KAUNO ZALGIRIS!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.
Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE PANATHINAIKOS'LA EŞLEŞECEK
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.
Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.
TROSSARD YEDEK
Teknik direktör Italiano, maç öncesi yeni transferlerden Leandro Trossard ile ilgili kararını da verdi. İtalyan teknik adam, Hradec Kralove karşısında Belçikalı yıldızı kulübede oturtacak. Tecrübeli futbolcunun maçın gidişatına göre son 20 dakika şans bulması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh