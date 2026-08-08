Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor...

Bordo-mavililer kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de sürdüren 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor Darwin Nunez için harekete geçti.

SALAH REFERANS OLDU

Nunez transferine dair Mısırlı yıldızın görüşünün alındığı ve Salah'ın da olumlu referans verdiği öğrenildi.

🚨 Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi



🎙️ @hasanntuncel: Darwin Núñez için Trabzonspor bir süredir girişimlerine devam ediyordu. Hatta yıllık 8 milyon euro'dan bir teklif sunuldu Al-Hilal'e. Oyuncu oradan çıkıp yeniden çıkış yakalamak istiyor.



Trabzonspor'un teklifi oyuncunun… pic.twitter.com/T1vsNLhzi5 — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

"8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF SUNULDU"

Transferle ilgili son detayları Hasan Tüncel HT Spor'da aktardı. Tüncel, "Darwin Nunez için Trabzonspor bir süredir girişimlerine devam ediyordu. Hatta yıllık 8 milyon Euro'dan bir teklif sunuldu Al-Hilal'e. Oyuncu, 20 milyon Euro kazanıyor. Trabzonspor, Al-Hilal'e oyuncunun maaşının %40'ını karşılamayı taahhüt etti. Oyuncu oradan çıkıp yeniden çıkış yakalamak istiyor. Trabzonspor'un teklifi oyuncunun önünde, kulübünün önünde. Kulübü biraz daha rakamı artırmak istiyor ama Trabzonspor Kulübü de hızlı davranıp bu transferi bir an önce, önümüzdeki hafta itibarıyla Trabzon'a getirmek adına yoğun bir çaba sarf ediyor." dedi.

"AL HILAL'LE GÖRÜŞME AYARLANDI"

Detaylara değinen Hasan Tüncel, "Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, edindiğimiz bilgilere göre bu hafta içerisinde Al-Hilal'le böyle bir görüşme ayarladı ve Arabistan'a gidiyor. Burada hem transferle alakalı rakamların son düzlüğünü tartışacak hem de oyuncunun kulübünü ikna etmeye çalışacak. Bu transferle alakalı Salah'a da görüşü soruldu. Salah da olumlu referans verdi, alınması yönünde bir referans verdi." şeklinde konuştu.

Uruguaylı yıldız geçtiğimiz sezon Arabistan ekibinde 24 maça çıkarken 9 gol - 5 asistlik performans sergiledi.