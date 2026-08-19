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        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!

        Afyonkarahisar'da görenleri hayrete düşüren boya vakasının yaşandığı anlar ortaya çıktı. Buna göre TIR'ın taşıdığı mor boya dorsesinden dökülünce, arkasından gelen araçların mor renge boyadığı anlar anbean kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!

        Afyonkarahisar'da TIR'ın taşıdığı mor boya dorsesinden dökülünce, arkasından gelen araçların mor renge boyadığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre ilginç olay, geçtiğimiz 17 Ağustos'ta Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı.

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        Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü. Olayın ardından açılan soruşturmada yola dökülen kimyasalın boya olduğu ve M.Ö. idaresindeki TIR'dan döküldüğü tespit edildi.

        TIR sürücüsüne ilgili trafik kanunu çerçevesinde 3 bin lira para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı belirtildi. TIR'ın yola boya döktüğü anlar ise arkadan gelen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

        Görüntülerde TIR'ın boyayı döke döke gitmesinin ardından diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracı yol kenarına park ederek beklediği gözlenirken, görüntüyü çeken kişinin ise korna çalarak duruma tepki gösterdiği görüldü.

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