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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı

        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı

        İstanbul'da, 51 yaşındaki gazeteci Hakan Tosun'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, tutuklu sanıklar 18 yaşındaki Abdurrahman Murat ve 25 yaşındaki Adnan Şahin'in, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürülmüştü! Davada karar çıktı

        İstanbul Esenyurt'ta, gazeteci Hakan Tosun'un 11 Ekim 2025 tarihinde 2 kişi tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

        Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat, Adnan Şahin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

        "BENİM DARBEMLE KAFATASININ KIRILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdurrahman Murat, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben esnaflık yapıyorum. Maktul beni kavga etmem için tahrik etti. Maktulü gördüğümde, saçı başı dağınık, üstü başı yırtıktı. Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        "TEK SUÇUM AMBULANSI ARAMAMAK"

        Sanık Adnan Şahin ise savunmasında, "Benim yaptığım tek şey, Abdurrahman'ı oradan uzaklaştırmaktı. Onunla ortak hareket etmedim. İlk olayda Abdurrahman'ı uzaklaştırdım, Abdurrahman ikinci kez olay yerine motorla gitti. Benim oradaki tek suçum, ambulansı aramamak. Abdurrahman'ı kurtarmak için suçu benim üzene yığmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

        "MAKTUL TAHRİK ETTİ" İDDİASI

        Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da, maktul Hakan Tosun'un sanıkları tahrik ettiğini iddia ederek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

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        MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Murat ile Adnan Şahin'in ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına hükmetti.

        63 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hakan Tosun (51) ‘maktul', Abdurrahman Murat (18), Adnan Şahin (25) ise ‘sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktulün Güzelyurt Metrobüs durağından inip, olayın gerçekleştiği son yer ve devamında ambulans ile sevki sağlandığı hastane içerisine kadar gören toplamda 63 adet kamera görüntüsünün incelendiği belirtildi.

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        "ÖLDÜRME KASTIYLA TEKME VE YUMRUK ATTILAR"

        Alınan kamera görüntülerine göre, olay sonrası sanık Abdurrahman Murat'ın bilgi sahibi Yusuf Özakdağ'ın idaresindeki motosiklet ile maktulün yanına geldiği aktarıldı. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde öldürme kastıyla tekme ve yumruk vurmaları sonucu maktulü öldürdüğü belirtildi.

        Adnan Şahin'in maktule tekme attığı, maktulü tekrar yukarı kaldırıp aşağı bıraktığının aktarıldığı iddianamede, kamera görüntülerindeki tespitlerle uyumlu şekilde maktulün ölümünün künt kafa travmasına bağlı kemik kırıkları ile birlikte beyin kanamasından meydana geldiği, şüphelilerin eylemleriyle maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu ve şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

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        Maktulün hayati önem taşıyan ölümcül baş bölgesinden yaralanmış olması, maktulün yaralanmasının, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı neticesinde ölümünün meydana geldiği aktarıldı.

        Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde öldürme kastıyla tekme ve yumruk vurmaları sonucu maktulün öldüğü, şüpheliler Adnan ve Murat'ın maktule yönelik eylemlerinin ayrı ayrı ‘kasten öldürme' suçunu oluşturduğu bilgisi yer aldı.

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