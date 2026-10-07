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        Göksel Arsoy'a veda

        Türk sinemasının 'Altın Çocuk' lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        Göksel Arsoy'a veda

        5 Ekim'de vefat eden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy (90) için cenaze töreni düzenlendi.

        Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türk sinemasının usta isimlerinden Serdar Gökhan da cenazeye katılarak, taziyelerini iletti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve Halil Ergün de cenazede bulundu.

        Göksel Arsoy için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Arsoy'un cenazesi sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

        GÖKSEL ARSOY HAKKINDA

        Türk Sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Arsoy, Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği 'Kara Günlerim' adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de 'Kelepçe' ve 1959'da 'Samanyolu' gibi filmlerde rol al adlı. 1950'li yıllardan itibaren Türk Sineması'nda çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi.

        Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam'ın önemli yıldızlarındandı. Sadece yakışıklılığıyla değil, sinema dünyasının beyefendi ve zarif insanlarından biri olarak gösterilen Göksel Arsoy’un babası Hava Kuvvetleri pilotuydu. 1957 yılında havaalanında çalışırken tanıştığı Soley Hanım ile 12 Nisan 1961 tarihinde evlendi. 21 Nisan 1963 de Aşkım adında bir kızı ve 17 Nisan 1965 de oğlu Gökhan Arsoy dünyaya geldi.

        Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk Sineması'na katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti. 1970’lere doğru Göksel Arsoy sinemadan uzaklaşıp şarkıcılığa yönelse de oyunculuğa nadir şekilde devam etti. Usta oyuncunun son filmi ise Ayhan Sonyürek'in yönettiği, başrollerini Halil Ergün ile paylaştığı ve eski sinemacıların hikayesini anlatan 2006 yapımı 'Unutulmayanlar' filmi oldu.

        1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Arsoy, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), İstanbul Tenis Kulübü (İTK) ve 2002 ile 2008 yılları arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu başkanlığını yürüttü. 2017 yılında "Altın Çocuk" adlı otobiyografisini yayımladı. 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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        #Göksel Arsoy
        #Cenaze
        #oyuncu
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