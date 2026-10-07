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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs... Interpol'un aradığı suç makinesi!

        10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs... Interpol'un aradığı suç makinesi!

        Sabıkasında 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs kaydı bulunduğu belirtilen ve Interpol tarafından hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan 62 yaşındaki Iurii Radulov'un, Bulgaristan üzerinden yurda giriş yaptığı tespit edildi. İstanbul polisinin takibe aldığı Radulov'un, Fatih'te saklandığı adres belirlendi. Düzenlenen operasyonla Radulov ve eşi V.R. yakalandı. Şüphelinin üzerinden başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı

        Giriş: 07 Ekim 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs... Interpol'un aradığı suç makinesi!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası alanda aranan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        BULGARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan araştırmalarda, Moldova uyruklu Iurii Radulov'un (62), geçmişte 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suç kaydının bulunduğu belirlendi.

        Hakkında Interpol tarafından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirtilen Radulov'un Bulgaristan üzerinden ülkeye girdiği tespit edildi.

        FATİH'TEKİ ADRESİ TESPİT EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Radulov'un İstanbul'da izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Fatih'te saklandığı adres tespit edildi. Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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        EŞİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

        Operasyonda şüpheli ile eşi olduğu belirlenen V.R. yakalanarak gözaltına alındı. Radulov'un üzerinde yapılan aramada ise başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

        SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

        Yakalanan Radulov hakkında sahte kimlik nedeniyle “resmi belgede sahtecilik” suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Radulov ile eşi V.R. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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