Lucas Torreira'dan ayrılık sinyali
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Uruguaylı futbolcunun 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fiorentina'ya geri dönmek istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın geleceği ile ilgili İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski takımı Fiorentina'ya dönmek istiyor.
MENAJERİ ARACILIĞIYLA HABER GÖNDERDİ
Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur'un, kendisinin Fiorentina'ya geri dönme isteğini sportif direktör Fabio Paratici'ye ilettiği öne sürüldü.
Ancak Paratici'nin, orta saha bölgesinde yeterli sayıda oyuncuya sahip olmaları nedeniyle bu bölgeye bir transfer arayışında olmadıklarını belirttiği iddia edildi.
Öte yandan, mevcut oyunculardan bazılarının ayrılması halinde Torreira'nın gelecekte bir seçenek olabileceği ifade edildi.
GEÇEN SENEKİ PERFORMANSI
2025/26 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Lucas Torreira, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.