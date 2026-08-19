Galatasaray geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov'a kavuşuyor... Sarı-kırmızılıların yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor.

Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen 21 yaşındaki yıldız futbolcunun yarın sabah özel uçakla İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; banka işlemleriyle ilgili prosedürler bugün halledilecek ve şu anda Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Batrakov yarın sabah saatlerinde İstanbul'a gelecek.

🚨 Batrakov Galatasaray için geliyor



🎙️ @ccelikcagatay: Galatasaray taraftarı, yeni 10 numarasına yarın sabah itibarıyla kavuşmuş olacak. Aslında sarı-kırmızılılar, cumartesi günü Lokomotiv Moskova ile bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlamıştı. Devamında son detaylar için… https://t.co/G4fUUpGF9b pic.twitter.com/i6JEEtsa6V — HT Spor (@HTSpor) August 19, 2026

RUS BASINI: BONSEERVİSİ 25 MİLYON EURO

Rus basını, Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.

Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

Batrakov, bu sezon 5 maça çıktı ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.