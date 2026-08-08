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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçelievler'de minibüste, husumetli olduğu şoförü vurup kaçtı

        Bahçelievler'de minibüste, husumetli olduğu şoförü vurup kaçtı

        İstanbul Bahçelievler'de, bir minibüs şoförü araçta oturduğu sırada husumetlisi tarafından bacağından vuruldu. Şoför yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Husumetlisi sıktı!

        Bahçelievler'de husumetli olduğu şoförü minibüste bacağından vurdu. Şoför hastaneye götürülürken, saldırgan kaçtı.

        Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi husumetli olduğu minibüs şoförünü, cadde üzerindeki durakta, minibüsünün içinde otururken gördü.

        Şüpheli yanında bulunan silah ile minibüse binerek 3 el ateş etti. Açılan ateş sonra şoför bacağından yaralanırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

        ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıyı cadde üzerinde bulunan hastaneye götürdü.

        SALDIRGAN ARANIYOR

        Polis ekipleri de olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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