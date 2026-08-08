Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Ankara Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz"

Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ni incelemek üzere Kayseri'de Kocasinan ilçesi Düver Şantiyesi'ne gelen Uraloğlu, burada projeyle ilgili brifing aldı.

Brifingin ardından konuşan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını, yeni hatlar inşa etmekle kalmadıklarını, bütün demir yolu ağını baştan aşağı yenileyip, modernize ettiklerini söyledi.

Yerköy-Kayseri YHT Hattı'nın yanı sıra Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Delice-Çorum gibi birçok kritik hattın inşa çalışmalarının sürdüğünü anlatan Uraloğlu, "İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 11'den 27'ye yükselteceğiz." dedi.

SAATTE 250 KİLOMETRE HIZ YAPABİLİYOR

142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri YHT Hattı'na ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, şöyle konuştu:

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"Saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Hattımız üzerinde Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyonumuz bulunmaktadır. Proje kapsamında 20,5 kilometre uzunluğunda toplam 22 tünel, 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 demir yolu köprüsü inşa ediyoruz. Yerköy YHT Garı'ndan Kayseri'ye uzanan bu hat, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak. Böylece Kayseri doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla tanışacak. Projemizin işletmeye açılmasıyla mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşecek. İstanbul'a da 5 saatte hızlı ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacağız."

"PROJEMİZİ 2028 YILININ İKİNCİ YARISINDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, projenin sadece bir zaman tasarrufu değil, aile bağlarının daha sıkı bir biçimde örülmesi, öğrencilerin yuvasına hasret çekmeden zahmetsizce kavuşması, iş dünyasının ufuklarının açılması ve ticaretin coğrafi sınırları aşarak yeni pazarlara yayılması anlamına geldiğini dile getirdi.

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Proje genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 53'lük bir fiziki ilerleme kaydedildiğini, işin yarısından fazlasının tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kalan kısımlardaki işlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Projemizi 2028 yılının ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz, Kayseri'ye kadar ama inşallah biz Himmetdede'ye kadar olan bölümünü 2027 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Elbette burada tüneller var, köprüler var, zamanda biraz ileri geri aksamalar olabilir ama biz bu iradeyi ortaya koyuyoruz. Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçireceğiz. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Bu hat tamamlandığında Kayserili üreticimizin ürünü limanlara, organize sanayi bölgelerine ve komşu illere çok daha hızlı, çok daha ucuza ulaşacak. Erciyes'in kayak turizmi, Mimar Sinan'ın izleri, Kayseri'nin eşsiz coğrafyası artık sadece kara yoluyla ve hava yoluyla değil, konforlu bir tren yolculuğuyla da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak."

Proje bittiğinde Türkiye'nin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Türkiye Yüzyılı'nın ulaşım vizyonunun somut bir ifadesidir. Bu hat, sadece ray döşemek değil, refahı uzatmaktır, milletimizin hayatını kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

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BAKANLIĞIN KENTTEKİ DİĞER YATIRIMLARI

Bakanlığın kentteki diğer yatırımlarını anlatan Uraloğlu, Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent Tramvay Hattı'nı inşa ettiklerini, Boğazköprü mevkisinde 670 bin metrekarelik alanda 1 milyon 800 bin ton taşıma kapasiteli lojistik merkezini kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin turizm merkezlerine yönelik de bir demir yolu projesine değinen Uraloğlu, "Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye ve dolayısıyla hızlı demir yolu ağına bağlayacak Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Demiryolu Projesi'ni de hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, kente yapılan yeni havalimanı terminal binasıyla Kayseri Havalimanı'nın yolcu kapasitesini 6 milyon yolcuya çıkardıklarını belirterek, gelişen Erciyes ve Kapadokya turizmiyle bölgenin ticaret hacmini de hesaba katarak başta Kayseri olmak üzere bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önündeki önemli bir engeli geride bıraktıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu'na programda, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve firma yetkilileri eşlik etti.