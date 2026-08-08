Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!

"Ama bu aynı zamanda size de bağlı"

"Hayır, çünkü sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."