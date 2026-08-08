Cinsiyet renklerinin bilinmeyen tarihi: Bir dönem pembe erkeklerin, mavi kızların rengiydi! Peki bu iki renk nasıl yer değiştirdi?

PEMBE NEDEN GÜCÜN VE ERKEKLİĞİN SİMGESİYDİ?

Endüstri Devrimi'yle birlikte gelişen tekstil üretimi ve ucuzlayan kimyasal boyalar sayesinde renkli çocuk kıyafetleri daha yaygın hale geldi. Ancak ilk kabul gören renk eşleşmesi bugün bildiğimizden tamamen farklıydı.

Tarih boyunca kırmızı renk; savaş, tutku, güç ve kararlılıkla ilişkilendirildi. Kırmızının daha açık ve canlı bir tonu olan pembe ise doğal olarak "küçük erkek çocuklarına" uygun görülüyordu.

Mavi ise Hristiyan ikonografisinde Meryem Ana’nın cübbesinin rengi olarak zarafet, sadakat ve saflıkla bağdaştırılıyordu. Bu nedenle kız çocuklarına yakıştırılıyordu.