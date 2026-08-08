Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin detaylarını ve perde arkasını HT Spor'a anlattı.

'HT Spor Hafta Sonu' programına telefonla bağlanan Doğan, Salah'ın maaşına haciz geldiği yönünde haber yapanlara karşı dava açtıklarını belirterek şunları söyledi:

"Tabii, bu çok komik tabii yani... Yani bu haberleri yapanlar hakkında tabii biz dava açtık, şikâyetçi olduk daha doğrusu. O konu ayrı yürüyor ama tabii teknik olarak da böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir konu da yok. İnsanlar bunları niye yapıyor? Belli. Ya bilmiyorum yani. Hani bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil. Yani rezalet. Hani bu nereden, kimin aklına geliyor, niye böyle bir haber yapar bir insan? Niye bunları konuşurlar? Önemli kanallar niye bunu ciddiye alıp yayınlar? Bunlar tabii ilginç şeyler ama biz bunlara çok bakmıyoruz. Yapanlar hakkında gerekli adli süreçleri başlattık. Böyle bir şey söz konusu değil."

📺 Ertuğrul Doğan HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



❓ Salah'ın maaşına haciz geldiği yönündeki iddialar ?



🎙️ Ertuğrul Doğan: Tabii, bu çok komik tabii yani... Yani bu haberleri yapanlar hakkında tabii biz dava açtık, şikâyetçi olduk daha doğrusu. O konu ayrı yürüyor ama tabii… https://t.co/6KioABNIRj pic.twitter.com/fs34nWGR5L — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

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"SALAH'IN MALİYETİNİN YARISINDAN FAZLASI ÇIKTI"

Ertuğrul Doğan, forma ve kombine satışlarıyla birlikte Salah'ın maliyetinin yarısından fazlasının karşılandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'da taraftarımızın benden böyle bir beklentisi vardı. Bu tarz bir transfer beklentisi vardı. Açık konuşuyorum; Trabzonlu çocukların böyle bir beklentisi vardı, hocamızın böyle bir beklentisi vardı. Başkan da bu beklentiyi yerine getirdi. Tek güvendiğim şey; taraftarımız, kendi camiamız."

"Bizim şu ana kadar, sabah rakamları aldım. Yani geldikten sonrası için de tekrar baktım. Yaklaşık olarak 3 günde diyelim, hani bugün dâhil olarak bakarsak 3 günde, yaklaşık olarak 550 milyonluk kombine satmışız. Rakamları söylüyorum. Yani formaları saymıyorum, o rakamlar şu anda bende değil, onları da hafta başı alacağız. Ben taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi mahcup etmediler. Transferin şu anda maliyetinin yarısından, yani yıllık maliyetini konuşuyorum, yarısından fazlası çıktı."

📺 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



💥 Salah transferi



🗣️ "Salah'ın maliyetinin yarısından fazlası çıktı."



🎙️ Ertuğrul Doğan: Trabzon'da taraftarımızın benden böyle bir beklentisi vardı. Bu tarz bir transfer beklentisi vardı. Açık… https://t.co/GVSkBvWcNs pic.twitter.com/USdMvq8UA8 — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

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"KOCAMAN, AHLAKSIZCA BİR YALAN"

Devletten maddi destek aldıkları yönündeki iddiaları da sert bir dille yalanlayan Doğan, şunları söyledi:

"Gerçekten zaten aklı başında insanlar bunlara inanmaz ama devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar. Bizim aldığımız böyle 1 TL para yoktur. Bununla alakalı kimse de bir belge ortaya koyamaz, kimse de bir bilgi veremez. Bu, kocaman, ahlaksızca bir yalandır, söyleyeyim. Ahlaksızca, terbiyesizce bir yalandır bu. Trabzonspor'u kimse bu şekilde ilişkilendiremez. Net söylüyorum, altını da çiziyorum bunun. Bu tarzda aldığımız hiçbir para yoktur, çok net olarak."

📺 Ertuğrul Doğan HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



💥 "Bu, kocaman, ahlaksızca bir yalandır,"



🎙️ Ertuğrul Doğan: Gerçekten zaten aklı başında insanlar bunlara inanmaz ama devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar.



Bizim aldığımız böyle 1… https://t.co/i4LPrdMnz7 pic.twitter.com/r53t9bb9i5 — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

"SALAH DA ŞAŞIRDI, HAYRAN KALDI"

Ertuğrul Doğan, imza töreninde bordo-mavili taraftarların yaptığı şova Salah'ın hayran kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu 'dünyanın en büyük şehir takımı' söylemini de taraftarımız Trabzon'da gerçekten gösterdi. Salah da şaşırdı, yani hayran kaldı. 'İyi ki bizi buraya getirdin, yani iyi ki beni bu insanların karşısına çıkardın' dedi en son. Ben şöyle söyleyeyim; Trabzon şehri için dünya çapında bu reklamı 17 milyon euro değil, 50 milyon euro versen yaptıramazsın."

📺 Ertuğrul Doğan HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



🗣️ "İyi ki bizi buraya getirdin"



🎙️ Ertuğrul Doğan: Bu “dünyanın en büyük şehir takımı” söylemini de taraftarımız Trabzon'da gerçekten gösterdi.



Salah da şaşırdı, yani hayran kaldı. “İyi ki bizi buraya getirdin, yani iyi ki… https://t.co/8uU9zwI1k1 pic.twitter.com/GEtxYZewD1 — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

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SALAH'IN TRABZON'DA KONAKLAYACAĞI EV...

Doğan, Salah'ın Trabzon'da kalacağı evle ilgili çıkan haberlere de açıklık getirdi.

Doğan konuyla ilgili olarak, "Bizim şu anda Trabzon'da anlaşmalı olduğumuz bazı evler var, şöyle söyleyeyim: Mesela şu anda kalacağı ev, eski Nwakaeme'nin kaldığı ev. Yani zaten orada 7-8 tane ev var, villa, standart... İşte belli görseller falan düşüyor, öyle bir hiç büyük gündem yok. Öyle bir ev Trabzon'da nerede vardır, bilmiyorum; var mıdır, onu da bilmiyorum. Ama insanlar herhalde Salah transferinden, Salah'ın Trabzon'a gelmesinden bence rahatsızlar. Bu rahatsızlıklarından kaynaklı bu yalanları uyduruyorlar." ifadelerini kullandı.

📺 Ertuğrul Doğan HT Spor'a açıklamalarda bulunuyor!



❓ Salah'ın konaklayacağı ev



💥🗣️"Öyle bir ev Trabzon'da nerede vardır, bilmiyorum; var mıdır, onu da bilmiyorum."



🎙️ Ertuğrul Doğan:. Bizim şu anda Trabzon'da anlaşmalı olduğumuz bazı evler var, şöyle söyleyeyim: Mesela şu… https://t.co/D4yEFIp0kU pic.twitter.com/fKIfjqg7cZ — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

FORVET TRANSFERİ

Trabzonspor Başkanı, forvete yapılması beklenen transfer hakkında ise, "Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Taraftarlarımız kombineleri bitirirse daha hızlı ilerleriz ama onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.