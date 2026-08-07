Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı, avantajı aldı: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında kritik karşılaşmalara çıktı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin 3. tur ilk maçlarının tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood attı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golü ile 1-0 mağlup etti ve Çekya deplasmanından avantajla döndü.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte son durum:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 101.852
2. İtalya - 87.660
3. İspanya - 82.368
4. Almanya - 80.116
5. Fransa - 67.653
6. Portekiz - 63.650
7. Belçika - 57.850
8. Hollanda - 51.562