Fenerbahçe'de forvet transferi için hareketli saatler yaşanıyor... Sarı-lacivertliler, bir süredir bu bölge için arayışlarını sürdürürken, son olarak Romelu Lukaku'da karar kıldı.

Fenerbahçe yönetimi, Belçikalı yıldızın transferi için Napoli ile doğrudan görüşmelere başladı.

İtalyan ekibi 10-12 milyon civarında bir bonservis bedeli talep ederken, sarı-lacivertli yönetim ise tek haneli bonservis bedeliyle transferi bitirmeye çalışıyor.

EN BÜYÜK SORUN CHELSEA'NİN PAYI

Transferdeki en büyük sorun ise Chelsea'nin Lukaku'nun sonraki satışı için sözleşmeye koydurduğu kardan pay maddesi... İngiliz ekibi, Napoli'nin Lukaku satışından elde edeceğ gelirin yüzde 40'ını alma hakkına sahip. Bu nedenle İtalyan ekibi bu transferin daha yüksek paralara gerçekleşmesini istiyor.

FENERBAHÇE'NİN HİKAYESİNİ BEĞENDİ

Lukaku'nun ise Fenerbahçe'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe Kulübü'niü sosyal medya hesabından paylaşılan Sturm Graz maçı hikayesini de beğenmişti.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Napoli'de geçen sezon uyluk ve kalça sakatlıklarıyla boğuşan 33 yaşındaki golcü, tüm kulvarlarda sadece 7 maçta forma giyebildi. Lukaku bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Lukaku ayrıca, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.