İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "yeni nesil" suç örgütlerinin klasik organize suç yapılanmalarından farklı yöntemlerle hareket ettiğini belirterek, güvenlik birimlerinin Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının da bundan böyle yeni nesil suç örgütleri ve organize suç yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını bildirdi.

"TEM DE MÜCADELEDE YER ALACAK"

AA'da yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini, klasik organize suç yapılanmalarından farklı özellikler gösteren yeni suç ağlarına karşı mücadele yöntemlerinin de buna göre geliştirildiğini söyledi.

Çiftçi, "Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, 'yeni nesil' suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak." dedi.

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"Yeni nesil" suç örgütlerinin oluşturduğu tehdidin yalnızca gerçekleştirdikleri münferit suçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimleri ve toplum üzerindeki etkileri bakımından farklı bir güvenlik problemi oluşturduğuna dikkati çekti.

"FARKLI BİR TABLOYLA KARŞILAŞIYORUZ"

Çiftçi, "'Yeni nesil' suç örgütlerine baktığımızda klasik mafya yapılanmalarından oldukça farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok. İnternet üzerinden irtibat kurabiliyor, suç işlemek için kolaylıkla yeni kişiler bulabiliyorlar. Elebaşlarının önemli bir bölümü de yurt dışında bulunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu yapıların tek bir suç türüyle sınırlı kalmadığını belirten Çiftçi, siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç, tehdit ve silahlı saldırılara kadar farklı alanlarda faaliyet gösterebildiklerini aktardı.

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"KLASİK BİR MESELE OLARAK ELE ALAMAYIZ"

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün 'yeni nesil' suç örgütlerinde de görüyoruz. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var.

Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız."

Bunun, "yeni nesil" suç örgütlerinin hukuken "terör örgütü" olarak tanımlanması anlamına gelmediğinin altını çizen Çiftçi, değişen tehdide karşı güvenlik birimlerinin sahip olduğu tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitenin daha etkin kullanılacağını kaydetti.

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ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SUÇ AĞLARINA ÇEKİYORLAR

"Yeni nesil" suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, sosyal medyanın bu amaçla kullanılan önemli araçlardan biri haline geldiğini söyledi.

Örgütlerin para, statü, görünürlük ve sahte aidiyet vaatleriyle çocukları suç ağlarına çekmeye çalıştığını belirten Çiftçi, çocukların yaşı ve tecrübesizliğinin örgüt yöneticileri tarafından istismar edildiğine dikkati çekti.

Çiftçi, bir çocuğun eline silah verip onu suçun faili haline getiren yapıyı yalnızca o çocuğun gerçekleştirdiği eylem üzerinden değerlendiremeyeceklerini ifade ederek, "O çocuğu bulan ve yönlendiren kişiye, silahı temin edene, parayı gönderene ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİP

"Yeni nesil" suç örgütlerinin, sosyal medyadaki faaliyetlerinin de güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını bildirdi.

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Sosyal medyada silah ve şiddet görüntüleri paylaşan, tetikçiliği özendiren veya çocukları suç örgütlerine yönlendirmeye çalışan hesapların, bu çalışmalar kapsamında tespit edildiğini anlatan Çiftçi, "Suç artık yalnızca sokakta işlenmiyor. Hazırlığı, propagandası, finansmanı ve talimat süreci dijital ortamda yürütülebiliyor. Bu nedenle sokaktaki faili yakalamakla yetinmiyor, suçun arkasındaki finansmanı, talimat mekanizmasını ve örgüt yönetimini de hedef alıyoruz." açıklamasında bulundu.

TEM'İN TECRÜBESİ MÜCADELEYE AKTARILACAK

Terörle mücadele birimlerinin örgütlü yapıların çözümlenme ve takibinde önemli bir kurumsal tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu kapasitenin yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede de kullanılacağını vurguladı.

Yeni dönemde farklı güvenlik birimlerinin kabiliyetlerinden daha bütüncül şekilde yararlanılacağını belirten Çiftçi, "Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor." dedi.

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Çiftçi, yeni mücadele anlayışında suç örgütlerinin yalnızca sahadaki mensuplarının değil, örgütsel yapılarının ve bağlantılarının da bütüncül şekilde ele alınacağını bildirdi.

Organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede özel mücadele yılı ilan ettik. Yılın ilk 7 ayında 518 organize suç örgütüne yönelik toplam 1445 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 175 şüpheliyi gözaltına aldık, 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı. Çökerttiğimiz örgütlerin 304'ü yerel, 105'i bölgesel, 92'si ulusal, 17'si ise uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyordu."

YURT DIŞINDAKİ ÖRGÜT ELEBAŞLARI DA TAKİPTE

"Yeni nesil" suç örgütlerinin önemli özelliklerinden birinin sınır aşan yapılanmaları olduğunu kaydeden Çiftçi, bazı örgüt elebaşlarının yurt dışında bulunarak, Türkiye'deki suç faaliyetlerini yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

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Türkiye'de suç işleyerek yurt dışına kaçanların yanı sıra başka ülkelerden Türkiye'deki suç şebekelerine talimat veren örgüt yöneticilerinin de güvenlik birimlerinin takibinde bulunduğunu belirten Çiftçi, bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Çiftçi, "Suçu Türkiye'de işleyip, başka bir ülkeye kaçmak veya yurt dışından Türkiye'deki bir suç örgütünü yönetmek hiç kimse için güvenli bir alan oluşturmayacak. Hangi ülkede bulunurlarsa bulunsunlar, suç örgütü yöneticilerinin ve mensuplarının yakalanarak Türk adaletine teslim edilmesi için ilgili ülkelerle işbirliğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN BÜTÜN GÜCÜNÜ BULACAK"

"Yeni nesil" suç örgütleriyle mücadeleyi yalnızca suç oranlarının azaltılması meselesi olarak görmediklerini vurgulayan Çiftçi, toplumun huzurunun ve güvenlik duygusunun korunmasının temel öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletimizin huzurunu hedef alan ve suçtan bir güç alanı oluşturmaya çalışan hangi yapı olursa olsun karşısında devletimizin bütün gücünü bulacaktır. 'Yeni nesil' suç örgütlerine karşı güvenlik birimlerimizin bütün imkanlarını bir araya getirerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Yalnızca suçu işleyen kişiyi değil, suç örgütünü yöneten ve ayakta tutan yapının tamamını hedef alacağız."