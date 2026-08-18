Marvel'ın yeni büyük kötüsü sandığımız gibi olmayabilir: Doom Avengers'ı kandıracak mı?

Robert Downey Jr.'ın Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönmesi tek başına büyük bir olay olabilirdi. Fakat Marvel bunu daha da tuhaf bir hale getirdi: Tony Stark'ı geri getirmek yerine, onu Marvel tarihinin en eski ve en tehlikeli düşmanlarından biri olan Victor von Doom'un yüzüne yerleştirdi.

Bu seçim, Doom'u yalnızca Avengers: Doomsday'in kötü karakteri olmaktan çıkardı. Çünkü seyircinin zihninde iki ayrı Marvel hikayesi bir anda üst üste binmeye başladı. Bir tarafta Iron Man ile başlayıp Endgame'de sona eren Tony Stark hikayesi, diğer tarafta 1962'den bu yana Reed Richards, Fantastic Four, Latveria, büyü, bilim ve iktidar etrafında büyüyen Doctor Doom mitolojisi var.

Doomsday 18 Aralık 2026'da, ardından Avengers: Secret Wars 17 Aralık 2027'de vizyona girecek. Bu yüzden Doom hakkında dolaşan teoriler yalnızca internet spekülasyonlarından ibaret değil. Karakterin çizgi roman geçmişi, MCU'nun önündeki olası yollar için şaşırtıcı sayıda örnek sunuyor.

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TONY STARK'IN YÜZÜ DOOM'UN İLK SİLAHI OLABİLİR Mİ?

En popüler teori hala aynı: Doom aslında Tony Stark'ın başka bir evrendeki varyantı mı?

Marvel çizgi romanları bu ihtimali tamamen yabancı bir fikir olmaktan çıkarıyor. What If...? serisindeki “Demon in Armor” hikayesinde Tony Stark ile Victor von Doom'un rollerinin ve bedenlerinin değiştiği alternatif bir gerçeklik kuruluyor. Tony Latveria'nın Doctor Doom'u olurken Doom, Iron Man'in hayatına geçiyor. Infamous Iron Man'de ise Doom, Iron Man zırhını kuşanarak Tony'nin mirasının gölgesinde hareket ediyor.

Bunlar doğrudan “MCU'daki Doom Tony'dir” anlamına gelmiyor. Fakat Marvel'ın iki karakter arasındaki benzerlikleri ve kimlik değişimlerini daha önce defalarca kullandığını gösteriyor.

Bu nedenle daha güçlü teori, “Doom Tony'nin varyantı” değil, Marvel'ın Tony ile Doom arasındaki benzerliği bilinçli biçimde hikayenin merkezine yerleştirmesi olabilir.

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Robert Downey Jr.'ın yüzü burada karakterden bağımsız bir anlatı aracına dönüşüyor. Tony Stark'ın ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu yüzün MCU içindeki duygusal anlamı kaybolmuş değil. Üstelik Doomsday'in Steve Rogers, Thor, X-Men ve Fantastic Four gibi farklı Marvel dönemlerini aynı hikayede buluşturması, filmin geçmişle bugünü bilinçli biçimde üst üste koyacağını düşündürüyor.

Yani Doom Tony olmayabilir. Fakat Avengers onu ilk gördüğünde Tony'yi görebilir. Böyle bir senaryoda RDJ'nin casting'i nostalji numarası değil, Doom'un ilk silahı olur.

Tony ile Doom'un kardeş, klon veya Stark ailesiyle bağlantılı başka bir varyant olduğu teorileri ise çok daha zayıf. Çizgi romanlarda böyle bir soy bağı bulunmuyor. Doom'un kökeni Latveria, annesi Cynthia'nın büyüyle ilişkisi, babası Werner'ın trajedisi ve Victor'un bilimle mistisizmi birleştirme tutkusu üzerinden şekilleniyor.

DOOM'UN GERÇEK RAKİBİ TONY DEĞİL, REED RICHARDS

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Doom hakkında konuşurken Tony Stark'a fazla odaklanmak, karakterin asıl rekabetini gözden kaçırmak anlamına gelebilir. Victor von Doom'un gerçek büyük rakibi Reed Richards.

Marvel'ın Doctor Doom anlatılarında ikilinin üniversite yıllarında başlayan rekabeti, Victor'un Reed'in müdahalesine öfkelenmesi ve yaşanan laboratuvar kazasıyla kalıcı bir düşmanlığa dönüşüyor. Books of Doom da bu kökeni yeniden işliyor.

Bu nedenle MCU'daki asıl çatışmanın Reed ile Doom arasında kurulması, Tony Stark varyantı teorisinden çok daha sağlam bir çizgi roman zeminine sahip. The Fantastic Four: First Steps ile Earth-828 adlı retro-fütüristik gerçeklikte MCU'ya dahil olan Fantastic Four'un Doomsday için geri dönecek olması da bu bağlantıyı daha önemli hale getiriyor.

Yani Doom'un hikayesini Reed Richards'tan ayırmak, çizgi roman açısından karakterin omurgasını çıkarmak olur.

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DOOM DÜNYAYI YOK ETMEK DEĞİL, KURTARMAK İSTEYEBİLİR

Doom'u yalnızca dünyayı yok etmek isteyen klasik bir kötü adam olarak görmek de eksik kalıyor. Çizgi romanlarda karakter zaman zaman kendisini dünyanın gerçek kurtarıcısı olarak görüyor.

Blood Hunt sırasında Doctor Strange, dünyanın vampir istilasından kurtarılması karşılığında Sorcerer Supreme unvanını Doom'a bırakıyor. Doom dünyayı gerçekten kurtarıyor; ancak ardından unvanı iade etmeyi reddediyor. Ardından One World Under Doom'da kendisini dünyanın imparatoru ilan ederek gezegeni kendi yönetimi altında birleştirmeye çalışıyor.

Buradaki fikir son derece Doomvari: Dünyayı korumak istiyor, fakat bunu dünyanın başına geçerek yapıyor.

SECRET WARS'TA DOOM DÜNYAYI YENİDEN KURARSA?

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Marvel hayranlarının Doomsday sonrasını Secret Wars ile ilişkilendirmesinin sebebi yalnızca filmin adında “Doom” kelimesinin bulunması değil. 2015 tarihli Secret Wars, Doom'un en büyük güç fantezilerinden biri.

Çoklu evren çöktüğünde Victor, Beyonders'ın gücünü kullanarak geriye kalan gerçeklik parçalarını birleştiriyor ve Battleworld'ü yaratıyor. Ardından kendisini bu dünyanın tanrısı ilan ediyor. Reed Richards'ın ailesinin yerini kendi ailesinin aldığı bu düzende Susan, Franklin ve Valeria da Doom'un yanında yer alıyor.

Bu nedenle MCU açısından olası zincir oldukça net: Doom ortaya çıkar, multiverse çöker, Doom hayatta kalır ve farklı gerçekliklerden kalan parçaları bir araya getirerek kendi düzenini kurar.

Secret Wars başladığında kahramanlar, belki de Doom'un dünyasında yaşamaya başlar.

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Buradaki asıl ilginçlik, Doom'un evreni yok etmek yerine onu “kurtarması”. Kendi gözünde kaosu sona erdiren kişi olabilir; sorun, bunun karşılığında bütün gerçekliğin kontrolünü istemesi.

Marvel'ın 2027 tarihli Avengers: Secret Wars filminde Robert Downey Jr.'ı yeniden kadroda göstermesi de Doom'un hikayesinin Doomsday ile bitmeyebileceğini düşündürüyor.

DOOM, AVENGERS'LA AYNI TARAFTA OLABİLİR Mİ?

Bu fikir de Doom'un çizgi roman geçmişinde yabancı değil. Karakter, Avengers'la defalarca karşı karşıya geldiği gibi daha büyük tehditler söz konusu olduğunda geçici ittifaklara da girdi.

Doom'un ittifakı ise hiçbir zaman güven anlamına gelmiyor. One World Under Doom bunun güncel örneğini zaten verdi: Tehdidi ortadan kaldırıyor, ardından bu başarısını kendi iktidarının gerekçesine dönüştürüyor.

MCU'da da benzer bir hareket çalışabilir. Doom, Avengers'ın kazanamayacağı bir savaşı kazanır ve karşılığında dünyayı kendi yönetimine bırakmalarını ister.

Kahramanlar için asıl soru da burada başlar: Doom'un yaptığı şey gerçekten işe yarıyorsa, onu durdurmak hala doğru mudur?

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DOOM YENİLSE BİLE HİKAYE BİTMEYEBİLİR

Marvel'ın Doom konusunda en eski alışkanlıklarından biri, karakteri kesin bir sona bırakmamak. Doom defalarca öldü, geri döndü, yerini başka Doom'lar veya Doombot'lar aldı.

Bu nedenle Doomsday sonunda Doom'un yenilmesi, onun MCU'daki hikayesinin sona erdiği anlamına gelmek zorunda değil. Marvel'ın çizgi romanlardan gelen hazır formülü basit: Bir Doom yenilir, başka bir Doom ortaya çıkar; bir gerçeklik yıkılır, başka bir gerçeklik kurulur.

Robert Downey Jr.'ın Secret Wars kadrosunda da yer alması bu ihtimali daha ilginç hale getiriyor.

BÜTÜN TEORİLERİN KESİŞTİĞİ YER

Belki de Doom hakkında konuşulan teorilerden hiçbirinin tek başına doğru olması gerekmiyor.

Tony Stark varyantı teorisi Robert Downey Jr.'ın yüzünü açıklıyor. “Doom Tony değil, Marvel seyirciyi yanıltıyor” fikri bu casting kararını psikolojik bir avantaja dönüştürüyor. Reed Richards bağlantısı karakterin gerçek çizgi roman motivasyonunu MCU'ya taşıyor.

Blood Hunt ve One World Under Doom, Doom'un kendisini kurtarıcı olarak görmesinin güncel karşılığını sunuyor. Secret Wars ise bütün bunların ulaşabileceği en büyük noktayı gösteriyor: Doom'un gerçekliğin çöküşünden sağ çıkması ve kendisini yeni dünyanın merkezine yerleştirmesi.

Doomsday'in X-Men, Fantastic Four ve eski MCU karakterlerini aynı çatışmada buluşturması da bu ihtimali güçlendiriyor. Doom böylece yalnızca Fantastic Four'un düşmanı olmaktan çıkıp Marvel'ın farklı dönemlerini birbirine bağlayan karaktere dönüşebilir.

Sonunda bütün hikayenin Tony Stark'la ilgili olması bile gerekmiyor.

Belki de Marvel, seyirciye yıllarca sevdiği bir yüzü geri verip o yüzün ardındaki karakteri tamamen değiştirmeyi planlıyor. Çünkü Victor von Doom'un en güçlü yanı zırhı, büyüsü ya da zekası değil; dünyayı kendisinin doğru olduğuna ikna edebilmesi.

Ve Tony Stark'ın yüzü, bunun için şimdiye kadar sahip olduğu en güçlü maske olabilir.