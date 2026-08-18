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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!

        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!

        Isparta'da meydana gelen korkunç kazada feci görüntüler kaydedildi. Olayda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Araç sürücüsü Metin Gökmen olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!

        Isparta'da bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Metin Gökmen (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 05.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu İl Jandarma Komutanlığı karşısında meydana geldi.

        Kent merkezine doğru giden Metin Gökmen idaresindeki otomobil, Miryokefalon Kavşağı alt geçidine geldiği sırada kontrolden çıkarak alt geçidi ayıran çelik bariyerlere çarptı. İddiaya göre hızlı olan otomobil, ikiye bölündü. Otomobilin farları ve aküsü olay yerinden 150 metre ileriye fırladı.

        BİR SÜRE KARA YOLU KAPANDI

        Kazayı gören İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesinde görev yapan askerlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Gökmen, itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. İncelemede, Metin Gökmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kaza nedeniyle Eğirdir -Isparta kara yolu Miryokefalon Kavşağı bir süre trafiğe kapatılarak, araçlar Gül Petek Sanayi Sitesi istikametine yönlendirildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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