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        Haberler Dünya Trump'tan Güney Kore'ye mesafe: Kim Jong Un ile iyi ilişkim var, Seul ile ortak tatbikatlar doğru değil

        Trump'tan Güney Kore'ye mesafe: Kim Jong Un ile iyi ilişkim var, Seul ile ortak tatbikatlar doğru değil

        ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile olan olumlu ilişkisini ve Güney Kore'nin ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşta kendilerine yardım etmemesini gerekçe göstererek, ABD'nin Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltacağını duyurdu. Başkan Trump bu açıklamayı, 10 gün sürmesi planlanan ABD-Güney Kore ortak tatbikatına saatler kala yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor

        Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile olan çok iyi ilişkime dayanarak, ABD'nin uzun zaman önce Güney Kore ile ortak askeri tatbikat planlamaları yapmasından memnun değilim. Bu tatbikatlar sadece maliyetli olmakla kalmıyor; bu maliyetlerin büyük bir kısmı her zamanki gibi ABD tarafından karşılanıyor! Aynı zamanda Donald Trump'ın Başkanlığı süresince tehditkar olmayan ve saygılı davranan bir ülkeye tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor" açıklamasını yaptı.

        Kim Jong Un ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Trump, "Bu fotoğraftaki düşmanca bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğraf var, Kim Jong Un ve ben çok iyi anlaşıyoruz!" dedi.

        Güney Kore, 70 yılı aşkın süredir ABD'nin yakın bir müttefiki ve iki ülke arasında, esas olarak Kuzey Kore'den korunmayı amaçlayan karşılıklı bir savunma anlaşması bulunuyor.

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        Kuzey Kore, nükleer savaş başlıklarına ve kıtalararası balistik füzelere sahip, hızla büyüyen bir askeri güç ve uzun süredir bu tatbikatlardan rahatsızlığını dile getiriyor.

        ABD ve Güney Kore sık sık ortak askeri tatbikatlar düzenliyor ve Güney Kore, on binlerce Amerikalı askere ev sahipliği yapan en büyük ABD denizaşırı askeri tesisi olan Camp Humphreys'e ev sahipliği yapıyor. Tam sayı, 26 bin 589 ABD askeri.

        Trump, ABD'nin İran'a karşı savaşında Güney Kore'nin ABD'nin isteği doğrultusunda destek vermemesini de eleştirdi.

        Trump, "Biraz alakasız olsa da yakın zamanda Güney Kore Cumhurbaşkanı'na İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahsızlandırılmasına katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Hayır, teşekkürler!' dediler" diye yazdı.

        ABD Başkanı, savaşa yardım etmeyen müttefiklerine sık sık sert eleştirilerde bulunuyor.

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        Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda geçiş özgürlüğüne "önemli ve askeri yollarla katkıda bulunmak için ABD ile yakın iletişim halinde olduğunu" ve uluslararası görüşmelere katıldığını belirtti.

        Kuzey Kore: Haklılığımız kanıtlandı

        Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin İran'la savaşının, Trump'ın ilk döneminde ABD ile nükleer silahsızlanma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkesinin nükleer silahlarını elinde tutma kararının doğru olduğunu kanıtladığını söyledi.

        Mart ayında yayınlanan Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı konuşmada Kim, Washington'ı "devlet destekli terörizm ve saldırganlık eylemleri" ile suçladı.

        Kim, Trump'ın tatbikatları azaltma planı hakkında henüz yorum yapmadı. Devlet medyasına göre, hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda Pyongyang'ın Rusya ile derinleşen bağlarını yeniden teyit etti. Kuzey Kore, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında asker ve füze desteği sağladı.

        Trump'ın ilk döneminde ne olmuştu?

        Trump, ilk görev döneminde nükleer silahsızlanma görüşmeleri için Kim Jong Un ile üç kez görüşmüş, ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

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        Geçen yıl Trump, Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşmede, Kore Yarımadası'nda barışı görüşmek üzere Kim Jong Un ile tekrar görüşmeye istekli olduğunu söylemişti.

        Başkan 2018'de, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer müzakereler yürüttüğü bir dönemde Kore Yarımadası'nda "savaş oyunları düzenlemenin uygunsuz" olduğunu söylemişti.

        Mart 2019'da, Hanoi'de bir anlaşmaya varılamamasıyla sonuçlanan Trump-Kim zirvesinden sonra, ABD ve Güney Kore, iki ordunun savunma ilişkisinin ortak bir özelliği olan yıllık büyük ölçekli tatbikatların daha küçük tatbikatlara dönüştürüleceğini duyurmuştu.

        Trump, bu kararı alırken 2019'da da ABD'ye maliyetini gerekçe göstermişti. "Güney Kore ile askeri tatbikat yapmak istemememin nedeni, ABD'nin geri ödenmeyen yüz milyonlarca dolarını tasarruf etmesini sağlamaktır" diye yazmıştı.

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        #trump
        #güney kore
        #kuzey kore
        #kim joung-un
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