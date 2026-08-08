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        Haberler Gündem Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı

        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen 2 faili meçhulün aydınlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek duyurdu! 2 faili meçhul aydınlatıldı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığını, 7 şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek, Afyonkarahisar’da 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın ölümünün ise yüksekten düşme sonucu olmadığı, darp edilerek öldürüldüğünün ortaya çıkarıldığını, üvey baba ve üvey dedenin tutuklandığını belirtti.

        Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kahraman güvenlik güçlerimizin etkin koordinasyonuyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu çerçevede, kamu vicdanını yaralayan iki olayda daha önemli gelişmeler kaydedildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı" dedi.

        ELİNDE ATIŞ ARTIĞI BULUNDU

        Bakan Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre; Van’ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024 tarihinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümünün intihar olmadığına dair bulgulara ulaşıldı. Gizli tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın niteliği, silah üzerinde parmak izi olmaması ve olay sonrası iletişim kayıtları değerlendirildi. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma, kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. 7 Ağustos'ta Tekirdağ, Hakkari ve Van’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        YÜKSEKTEN DÜŞME GİBİ GÖSTERİLMİŞ

        Afyonkarahisar’da ise 24 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Otopsi bulguları ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada; olayın 'yüksekten düşme' gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeğin gizlenmesi için delillerin karartıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında üvey baba B.K. 'Çocuğu kasten öldürme ve eziyet', üvey dede M.K. ise 'İhmal suretiyle kasten öldürme' ve 'Suç delillerini gizleme' suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ve A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Bakan Gürlek, "Her iki dosyada büyük bir dikkat ve özveriyle çalışan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Van ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve soruşturmalarda görev alan tüm yargı ve kolluk mensuplarımız ile kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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