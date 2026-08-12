Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla rakibini saf dışı bıraktı. Spor yazarları, Sturm Graz-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek play-off'a yükseldi. Spor yazarları bu maçı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
"SKOR FARKLI OLABİLİRDİ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe kontra toplarla fırsatlar yakaladı. Graz kalecisi çok önemli iki pozisyonda gole izin vermedi. Kerem ile Talisca yakaladıkları fırsatları değerlendirebilse ilk yarı farklı bir skorla bitebilirdi. 25. dakikadan sonra Avusturya takımı daha atak bir oyun sergiledi. Avusturya’da kazanılan maçla birlikte yoluna devam eden Fenerbahçe play off biletini cebine koydu. Oyunun genelinde istenilen güzel oyun yoktu. Ancak, çok pozisyona girdiler. Son vuruşlar iyi yapılabilse skor farklı olabilirdi.
"PLAY-OFF'TA DİKKATLİ OLMASI LAZIM"
Ömer Üründül (Sabah): Asensio ve Greenwood fizik açıdan hiç iyi değillerdi. Defans bloğu kusursuz oynadı, bana göre sahanın en iyi iki oyuncusu Guendouzi ve Ake idi... Talisca, santrfor gerçek yeri olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor. Geçen sezona göre de daha güçlü. İsmail Kartal'ın play-off'ta çok dikkatli olması lazım. Sturm Graz karşısında iki maçta da çıkardığı ilk 11, Şampiyonlar Ligi biletini almak için kesinlikle doğru değil. Herhalde bunun analizini yapacaktır.
"HAKEM TECRÜBESİNİ SAHAYA YANSITTI"
Deniz Çoban (Fanatik): Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçını yöneten İspanyol hakem Alejandro Hernandez, La Liga ve Avrupa arenasındaki tecrübesini sahaya doğrudan yansıttı. Mücadele boyunca oyunu iyi süzen ve sahada kurduğu otoriteyle tansiyonun yükselmesine izin vermeyen Hernandez, tutarlı kararlarıyla her iki takımın da saygısını kazandı. Kart standartlarında oldukça isabetli bir çizgi tutturan İspanyol hakem, maçın kader anında da tereddüt etmedi. 64. dakikada Talisca’nın ceza sahasında düşürüldüğü kritik pozisyonda kendinden emin bir şekilde doğru bir penaltı düdüğü çaldı.
"LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI OLACAK"
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe turu problemsiz geçti. İyi oynadılar mı? Hayır! Fakat şunu söyleyeyim, bu tür maçlarda kötü oynarken bile pozisyon vermemek çok önemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bu sezon Süper Lig'in en az gol yiyen takımı F.Bahçe olacak. Takım savunması çok iyi. Özellikle Kante ve Guendouzi rakip hücumlarda çok iyiler. Ake ve Skriniar ikilisi de tam bir adaptasyon içinde. Bence F.Bahçe'nin yumuşak karnı, sağ bek Semedo! Yine dün geceye baktığımızda Asensio ve Greenwood asla hazır değil! Sebebi nedir bilmiyorum. Belki de fizik güç için zamana ihtiyaçları var.
"F.BAHÇE FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL"
Emre Bol (Fotomaç): Fenerbahçe kötü oynadı diyenlere kesinlikle katılmıyorum. Sarı- lacivertliler çok net durum oyunu oynadı. Özellikle ilk yarıda rakibi de, tribünleri de uyuttu. Sonuç olarak skor üstünlüğü bizdeydi. Gole ihtiyacı olan taraf Sturm Graz ekibi olduğu için daha istekli olmaları çok normal. Şunu net olarak söylemek lazım. Fenerbahçe fizik olarak hala hazır değil. Sturm Graz'ın liginde 2 haftayı geride bıraktı. Dolayısıyla dayanıklılık anlamında daha iyi durumdalar.
"OYUN LYON'A YETERLİ Mİ, MERAK KONUSU"
Abdullah Ercan (Takvim): Sturm Graz, asla Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Sarı-lacivertliler son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa ilk yarıda aradığı golü de bulabilirdi. 2. yarıya baktığımızda da çok iyi bir oyun seyredemediğimizi söyleyebilirim. Talisca sezona çok yüksek perdeden girdi. Lukaku geliyor, Vedat Muriç de çok önemli bir isim. Ancak Talisca'nın formayı öyle kolay vereceğini düşünmüyorum. Ancak sonuç olarak Graz gibi genç ve hızlı oyunculardan oluşan ve temposu yüksek bir takımı 2 maçta da mağlup edip play-off turuna yükselmek önemli. Ama bu oyun Lyon'a yeterli mi, işte bu merak konusu. Başta Asensio ve Greenwood olmak üzere hücumdaki kilit isimlerin fiziksel kalitesini biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor.
"KANTE SAHANIN EN İYİSİYDİ"
Mustafa Çulcu (Sabah): F.Bahçe'nin ilk maçın skor avantajı ile telaşsız, kendinden emin ve sabırlı oyunu tercih etmesi tur maçlarında doğru oyun planı ve doğru strateji. S.Graz, inançsız ve düşük oyun temposu ile F.Bahçe'yi hiç zorlayamadı. Kadro ve oyun kalitelerine baktığımızda ise iki takım arasında büyük fark var. Kante çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Hatalı paslarını bile gitti bastı yine aldı, hatasını kapattı. Boş alanları görünce bu maç Kerem'in maçı olur dedik ama son vuruş becerisi ve final pas kalitesi istenilen seviyede olmayınca nafile!