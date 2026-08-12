Spor yazarları Sturm Graz-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"OYUN LYON'A YETERLİ Mİ, MERAK KONUSU"

Abdullah Ercan (Takvim): Sturm Graz, asla Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Sarı-lacivertliler son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa ilk yarıda aradığı golü de bulabilirdi. 2. yarıya baktığımızda da çok iyi bir oyun seyredemediğimizi söyleyebilirim. Talisca sezona çok yüksek perdeden girdi. Lukaku geliyor, Vedat Muriç de çok önemli bir isim. Ancak Talisca'nın formayı öyle kolay vereceğini düşünmüyorum. Ancak sonuç olarak Graz gibi genç ve hızlı oyunculardan oluşan ve temposu yüksek bir takımı 2 maçta da mağlup edip play-off turuna yükselmek önemli. Ama bu oyun Lyon'a yeterli mi, işte bu merak konusu. Başta Asensio ve Greenwood olmak üzere hücumdaki kilit isimlerin fiziksel kalitesini biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor.