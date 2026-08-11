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        Haberler Magazin Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez evlendi

        Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez evlendi

        Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ile Portekiz'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 23:12 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Georgina Rodríguez ile hayatını birleştirdi.

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        PORTEKİZ'DE NİKAH MASASINA OTURDULAR

        People dergisinin haberine göre; 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 32 yaşındaki model Georgina Rodríguez ile 11 Ağustos 2026 tarihinde Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen resmi bir törenle evlendi.

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        Ronaldo, 678 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından kendisinin ve eşinin alyanslarının görüldüğü bir fotoğraf paylaşarak gönderisine baş harflerini not düştü.

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        Öte yandan, daha önce yapılması planlanan törenin; Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio Messi'nin vefatı üzerine ertelendiği iddia edildi.

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        Rodríguez, 11 Ağustos 2025’te tektaş yüzüğünü paylaşarak nişanlandıklarını duyurmuştu. Çift, nişanlanmalarının üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra resmî nikâhla ilişkilerini taçlandırdı.

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        "DOĞRU ZAMANIN GELDİĞİNE İNANIYORUM"

        Ronaldo, daha önce Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Georgina Rodríguez ile evlenmeyi planladığını açıklamıştı. Futbolcu, "Onunla evleneceğim çünkü doğru zamanın geldiğine inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, hayatımda en çok sevdiğim kişi olduğu için evleniyorum" demişti.

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        "O DEVASA TAŞI İDRAK ETMEM UZUN ZAMAN ALDI"

        Rodríguez ise Aralık 2025'teki bir röportajında Ronaldo'nun sürpriz teklifini anlatırken, "Şok olmuştum. Dürüst olmak gerekirse teklif ettiğinde aklımdaki en son şey buydu. Bana verdiği o devasa taşı idrak etmem uzun zaman aldı" sözleriyle şaşkınlığını dile getirmişti.

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        Arjantinli model, 2016 yılında Madrid'deki lüks bir giyim mağazasında satış asistanı olarak çalışırken Ronaldo'nun dikkatini çekmiş ve ikili bu şekilde tanışmıştı.

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        Birlikteliklerinden Alana ve Bella adında iki kız çocukları bulunan çiftin geniş bir ailesi var. Ronaldo'nun ayrıca Rodríguez öncesinde taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen Cristiano Jr. adında bir oğlu ile Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları bulunuyor.

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        Çift, Ronaldo'nun transferinin ardından Suudi Arabistan'a taşınmıştı. Futbolcu, 2022 yılında yıllık 175 milyon sterlinlik bir sözleşmeyle Al-Nassr takımına katılmıştı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Instagram

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        #Cristiano Ronaldo
        #Georgina Rodriguez
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