Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez evlendi

"DOĞRU ZAMANIN GELDİĞİNE İNANIYORUM"

Ronaldo, daha önce Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Georgina Rodríguez ile evlenmeyi planladığını açıklamıştı. Futbolcu, "Onunla evleneceğim çünkü doğru zamanın geldiğine inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, hayatımda en çok sevdiğim kişi olduğu için evleniyorum" demişti.