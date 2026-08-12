İstanbul'da viyadük ayağında mahsur kalan keçi kurtarıldı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 15 metrelik viyadükte keçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarırken, keçinin oraya nasıl indiği merak konusu oldu
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunda viyadük ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eyüpsultan ilçesi Kuzey Marmara Otoyolunda bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadük ayağında bir keçi mahsur kaldı.
Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbirleri alındıktan sonra viyadükten halatla köprü ayağına indi.
Ekipler, keçiyi iple bağladıktan sonra güvenli şekilde yukarı çekerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Sahibine teslim edildiği öğrenilen keçinin, viyadük ayağına nasıl çıktığıyla ilgili bir tespit yapılamadı.
İtfaiyenin sosyal medya hesabından "oraya nasıl indin?" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, itfaiye personelinin viyadük ayağına halatla inmesi ve keçinin iple bağlanarak yukarıya çekilip kurtarılması yer aldı.