Toyota, 500 binden fazla aracı geri çağırıyor
Japon otomobil üreticisi Toyota'nın gösterge paneli ekranında olası arızalar dolayısıyla 508 bin 354 aracını geri çağırdığı açıkladı
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 07:36 Güncelleme:
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025-2026 model bazı Camry Hybrid araçlarını kapsadığı kaydedildi.
Söz konusu araçlar çalıştırılırken gösterge paneli ekranının arızalanabileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun dörtlü flaşörlerin, sinyallerin, emniyet kemeri uyarı sisteminin ve akıllı anahtar hatırlatıcısının devre dışı kalmasına yol açabileceği belirtildi.
Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 508 bin 354 olduğu aktarıldı.
Toyota yetkili satıcılarının ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyerek sorunu gidereceği ifade edilen açıklamada, söz konusu araç sahiplerine mektup gönderilerek bildirim yapılacağı kaydedildi.
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