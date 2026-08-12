Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.776,27 %0,52
        DOLAR 47,7576 %0,10
        EURO 55,1375 %0,07
        GRAM ALTIN 6.766,58 %0,93
        FAİZ 41,59 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 101,47 %2,18
        BITCOIN 63.726,00 %0,05
        GBP/TRY 64,5588 %0,15
        EUR/USD 1,1537 %-0,04
        BRENT 89,52 %0,69
        ÇEYREK ALTIN 11.061,88 %0,91
        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota, 500 binden fazla aracı geri çağırıyor

        Toyota, 500 binden fazla aracı geri çağırıyor

        Japon otomobil üreticisi Toyota'nın gösterge paneli ekranında olası arızalar dolayısıyla 508 bin 354 aracını geri çağırdığı açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 07:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı

        ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2025-2026 model bazı Camry Hybrid araçlarını kapsadığı kaydedildi.

        Söz konusu araçlar çalıştırılırken gösterge paneli ekranının arızalanabileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun dörtlü flaşörlerin, sinyallerin, emniyet kemeri uyarı sisteminin ve akıllı anahtar hatırlatıcısının devre dışı kalmasına yol açabileceği belirtildi.

        Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 508 bin 354 olduğu aktarıldı.

        Toyota yetkili satıcılarının ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyerek sorunu gidereceği ifade edilen açıklamada, söz konusu araç sahiplerine mektup gönderilerek bildirim yapılacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı
        Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Aliyev'den Zengezur Koridoru'na dair açıklama
        Aliyev'den Zengezur Koridoru'na dair açıklama
        Profesör sevgilisiyle evleniyor
        Profesör sevgilisiyle evleniyor
        Yargıtay’dan flaş izin kararı
        Yargıtay’dan flaş izin kararı