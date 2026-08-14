Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için sürpriz bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Türkiye'den ayrılmayı planlıyor. Yıldız orta sahanın verdiği bu kararın nedeni de ortaya çıktı.
MENAJERİNE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ
Lucas Torreira geçen aylarda uğradığı saldırının ardından kulüpten beklediği desteği alamadı. Kendini yalnız hisseden deneyimli futbolcu, yaşanan sürecin ardından ayrılmayı kafasına koydu. Torreira, menajeri Pablo Bentancur ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
AİLESİNİN YANINA GİTMİŞTİ
Saldırının ardından kulüpten izin alan Torreira, ailesinin yanına Uruguay'a gitmişti. Diğer yandan aynı dönemde yıldız ismin Galatasaray'dan ayrılabileceğine yönelik haberler de çıkmıştı.
"KALIYORUM" DEMİŞTİ
Torreira'nın yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum ancak şimdi daha iyiyiz." dediği ve sarı-kırmızlılarda kalma kararı verdiği ifade edilmişti.
YENİ SÖZLEŞME TALEBİ
Diğer yandan Uruguaylı orta sahanın yönetimden yeni sözleşme talep ettiği de iddia ediliyordu.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.